Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

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Українська сторона офіційно отримала 28 березня пропозиції Сполучених Штатів Америки щодо угоди про корисні копалини.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на брифінгу 28 березня.

Президент зазначив, що наразі необхідно порівняти документи, чи це та сама угода, яку отримала віцепрем’єр-міністерка Юлія Свириденко у двосторонньому контакті з міністром фінансів США Скоттом Бесонтом.

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«Вона (мається на увазі Свириденко - ред.) отримала цей документ, я їй поставив запитання деякі, вона сказала, що дуже складно коментувати, це зовсім інший документ, там багато всього про що й не йшлося, а також з’явилися деякі речі, які раніше сторони відкидували вже», — сказав президент.

Зеленський наголосив, що зараз необхідно отримати конкретну рецензію від юристів щодо отриманої угоди, а також юридичний аналіз усіх раніше представлених договорів.

«Я буду сприймати ту угоду, яку офіційно отримала наша сторона. Формат змінено, давайте ми вивчимо цей формат і потім будемо говорити», — наголосив Зеленський.

Глава держави також підкреслив, що в Конституції України чітко написано «кому що належить».

«Далі в Конституції України чітко зрозуміло, що наш курс до Європейського Союзу», — додав Зеленський.

Нагадаємо, раніше міністерка економіки Юлія Свириденко повідомляла, що Кабінет міністрів України отримав від США оновлений проєкт угоди про корисні копалини.

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