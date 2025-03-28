Кабмін України отримав від США проєкт угоди про корисні копалини

Угода України зі США про корисні копалини

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Кабінет міністрів України отримав від США проєкт угоди про корисні копалини – це підтвердила міністерка економіки Юлія Свириденко.

Про це народний депутат Олексій Гончаренко написав у своєму телеграм-каналі.

"Свириденко підтвердила, що Уряд отримав Угоду від США по копалинам!" – йдеться в короткій заяві нардепа.

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Згодом Гончаренко додав, що за інформацією його інсайду, угоду начебто розробляли самі США, "Україна не була долучена до розробки".

Сама Свириденко під час години запитань до уряду, яку транслює Гончаренко, повідомила, що Кабмін наразі формує позицію щодо робочої версії угоди про корисні копалини.

За словами міністерки економіки, у разі необхідності відбудуться консультації з Верховною Радою щодо угоди.

"Дуже важливо треба зазначити наступне: будь-які публічні дискусії наразі щодо тексту цієї угоди завдають тільки шкоду перемовинам і нам заважають вести конструктивну дискусію з американськими партнерами. Як тільки буде досягнутий консенсус, ми обов'язково вийдемо з публічною позицією до депутатів Верховної Ради", – заявила Свириденко.

Нагадаємо, видання The Telegraph ознайомилося з останньою версією угоди про корисні копалини і повідомило, що вона нагадує документ про експропріацію. США претендують на половину українських нафтових, газових і вуглеводневих ресурсів, майже на всі метали та більшість інфраструктури, не пропонуючи натомість жодних гарантій безпеки.