Люди не узнали ИИ: 73% спутали GPT-4.5 с человеком

Искусственный интеллект.

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Ученые заявили, что большие языковые модели уже способны столь точно имитировать человека, поэтому GPT-4.5 успешно прошел тест Тюринга.

Об этом сообщает T4.

В новом исследовании отмечено, что во время трехстороннего теста GPT-4.5 сумел в 73% случаев убедить участников в том, что они общаются с человеком. В этом же исследовании сравнивали другие модели искусственного интеллекта.

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Хотя ранее другая команда сообщала, что GPT-4 прошел двусторонний тест Тюринга, это исследование стало первым примером, когда LLM прошла более сложную версию "имитационной игры", предложенную Аланом Тюрингом.

Один из авторов исследования, Кэмерон Джонс из Университета Сан-Диего, прокомментировал в соцсети X:

"Проходят ли LLM тест Тюринга? Мы считаем, что это достаточно убедительное доказательство того, что проходят. Люди не могут лучше, чем случайно, отличить людей от GPT-4.5 и LLaMa (с подсказкой о личности). И даже 4.5 считали человеком значительно чаще, чем настоящих людей!"

Самый высокий результат продемонстрировала модель GPT-4.5. В то же время LLaMa-3.1 от Meta также была ошибочно воспринята как человек в 56% случаев — этот показатель превышает оригинальный прогноз Тюринга, согласно которому "средний запросник будет иметь не более 70% шансов на правильную идентификацию после пятиминутного разговора".