Как Украина сбила российский Су-35: эксперт назвал два варианта

Су-35 / © Википедия

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Украинские военные уничтожили российский Су-35 на Курщине, который мог быть сбит ракетами, выпущенными из F-16, Mirage или советских самолетов украинского парка, или зенитными комплексами, такими как Patriot или NASAMS, или SAMP/T.

Об этом рассказал эксперт по вопросам развития авиационного рынка Богдан Долинце в эфире Эспрессо.

По словам Долинце, Су-35 является одним из самых современных российских многоцелевых самолетов поколения «4++». Россияне используют эти самолеты в качестве носителей КАБов или для запуска ракет типа «воздух-земля» и «воздух-воздух».

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Эксперт отметил, что до полномасштабного вторжения, у России было около 120 самолетов данного типа, а по состоянию на сегодняшний день — их осталось примерно 80.

«Об поражении 7 июня Су-35 на Курщине, то это возможно с использованием одного из двух вариантов. Первый — ракеты «воздух-воздух», выпущенные, например, с F-16 или Mirage, или с другого украинского самолета советского производства. Второй — зенитные ракеты типа «земля-воздух», то есть это комплексы Patriot, NASAMS, SAMP/T», — рассказал авиаэксперт.

Су-35 был уничтожен в воздушном пространстве РФ, поэтому, по словам Долинце, речь идет об использовании ракет типа «воздух-воздух».

Эксперт предполагает, что украинцы могли использовать один из западных бортов, которые получила Украина.

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«Если говорить о F-16, то у них есть радар, способный обнаруживать и сопровождать цели на расстоянии до 160 км. Украина могла потенциально получать ракеты «воздух-воздух» с дальностью 115-120 км, но у наших западных партнеров есть и более дальнобойные ракеты, например, 150 км и более. Не исключено, что сегодня этот Су-35 мог быть уничтожен с использованием ракет типа «воздух-воздух». — отметил Долинце.

В частности он подчеркнул, что российские истребители не залетают в зону работы украинского ПВО. И системы ПВО и держатся вдали от линии фронта и границ, чтобы не стать целью для поражения.

«Поэтому есть определенная зона, 35-50 км от линии фронта в сторону врага или от границы вглубь России, и там есть риск уничтожения самолета зенитными системами. Если убыток произошел на большей глубине, это может свидетельствовать о вероятности использования самолетов истребительной авиации», — подчеркнул авиаэксперт.

Также он отметил, что впоследствии Украину подсоединят к системе Link 16, обеспечивающей обмен данными в реальном времени между самолетами, наземными системами ПВО и другими воздушными судами. Это позволит F-16 стать еще менее заметным для противника.

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«Это делает F-16 более невидимыми для врагов, ведь он может работать с выключенным бортовым радаром, производя запуск ракеты с самолета, а сопровождение цели и поражения происходит с использованием наземной системы ПВО», — пояснил эксперт.

Избиение российского самолета на Курщине: что известно

В субботу, 7 июня, на Курске украинские военные сбили российский многоцелевой истребитель Су-35.

Как удалось уничтожить вражеский самолет, в Воздушных силах не сообщили.

Между тем эксперты Defense Express предполагают, что сбить самолет могли так называемым «бродящим Patriot».

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Ранее украинская Служба безопасности провела операцию «Паутина». Тогда украинские дроны поразили цели на четырех авиабазах РФ, расположенных в тылу. Как следствие, уничтожено более 40 вражеских самолетов, среди которых А-50, Ту-95, Ту-22 М3 и Ту-160.