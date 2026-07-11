Машины плавают на дорогах, а целые улицы ушли под воду: большой город Украины затопил из-за непогоды (видео)

Дождь / © Unsplash

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Мощное ненастье накрыло сразу несколько регионов Украины.

Об этом пишут пользователи социальных сетей.

После интенсивного ливня улицы Ровно частично затопило. На оглашенных в соцсетях кадрах видно, что на отдельных участках дороги вода почти наполовину накрыла автомобили.

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Наслідки негоди / © Фото из открытых источников

Непогода также затронула Львовскую область. Там местами выпал град, о чем сообщают очевидцы.

Наслідки негоди / © Фото из открытых источников

В Укргидрометцентре предупредили, что в ближайшее время Киев и Киевскую область также покроют грозу.

«Из-за ухудшения погодных условий объявлен уровень опасности — желтый», — говорится в сообщении.

По прогнозам синоптиков, сильный дождь и гроза могут осложнить работу энергетических, строительных и коммунальных служб. Также водителей призывают быть особенно внимательными, ведь непогода может повлиять на безопасность дорожного движения и привести к транспортным осложнениям.

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Погода в Украине — последние новости

Напомним, в Украинском гидрометцентре прогнозировали облачную погоду по стране 11 июля. Почти по всей территории Украины ночью пройдут кратковременные дожди, а в дневные часы осадков станет меньше — они будут иметь локальный характер и пройдут только в Закарпатье, в южных и юго-восточных регионах, где местами возможны грозы.

Однако о возвращении жары сообщает метеоролог Игорь Кибальчич. По его словам, в период с 17 по 20 июля столбики термометров днем будут подниматься до +28…+33 градусов тепла. Жарче всего будет в южных областях и Донбассе, где воздух местами раскалится до +34…+36 градусов тепла. Ночью температура воздуха будет колебаться в пределах +15…22 градусов тепла.

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