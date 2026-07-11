Конфликт между Варшавой и Киевом из-за УПА: министр обороны Польши на Волыни сделал новое заявление

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш / © скриншот с видео

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В субботу, 11 июля, вице-премьер и министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш во время траурных мероприятий в волынском поселке Олика обратился к украинцам с призывом не прославлять виновников исторических трагедий. Чиновник подчеркнул, что для построения общего будущего на основе искреннего диалога критически необходимо обеспечить эксгумацию и достойное захоронение польских жертв.

Об этом сообщает RMF24.

"Одиннадцатая заповедь" и спираль ненависти

Польский министр принимал участие в мероприятиях к 83-й годовщине Волынской трагедии и призвал стороны ни в коем случае не попадать в смертельную спираль ненависти. По его словам, избежать этого невозможно без правды, прощения и достоинства памяти погибших поляков. Он отметил, что приехал на Волынь со знаком мира и обратился к украинцам как друзьям, которые всегда должны говорить искренне.

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Косиняк-Камыш предложил добавить к традиционному библейскому декалогу еще одно символическое правило, касающееся уважения к болезненному прошлому обоих народов.

«Одиннадцатая заповедь, 11 июля каждый год: «Не причиняй боли, не глорификуй тех, кто вызывает боль и страдания у твоих друзей»», — заявил польский чиновник.

Заживление ран и общее будущее

Глава польского оборонного ведомства пояснил, что его визит преследует цель не раздражение старых исторических ран, а их окончательное заживление. Однако, по его убеждению, рана сможет полностью зарубцевать только после того, как ее должным образом обработают и очистят. Косиняк-Камыш подчеркнул, что настоящая дружба заключается в умении говорить даже самую сложную правду ради лучшего будущего.

Для достижения этой цели польская сторона ожидает украинцев открытости, понимания и готовности показать реальную картину прошедших событий. Министр добавил, что годовщина трагедии должна стать днем превращения сердец и вечной памяти о мученической смерти невинных граждан.

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Скандал между Украиной и Польшей из-за УПА — последние новости

На фоне исторических споров премьер-министр Польши Дональд Туск призвал украинцев и поляков сдержать эмоции, ведь радикальные националисты вредят обеим странам . По его словам, агрессивные провокации и взаимные оскорбления не имеют политического смысла, а наоборот, помогают российской пропаганде и ботам разжигать конфликт. Туск подчеркнул, что Россия была бы невероятно счастлива, если бы Варшава и Киев допустили масштабный драматический кризис в двусторонних отношениях.

Со своей стороны глава Украинского института национальной памяти Александр Алферов заверил, что Украина официально признает Волынскую трагедию , а доказательством этого является масштабный прогресс в поисковых и эксгумационных работах за последние полтора года. В то же время, он напомнил, что Киев рассматривает эти события в более широком хронологическом контексте Второй мировой войны и подчеркнул, что вопросы деятелей УПА должны обсуждать исключительно профессиональные историки.

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