Признает ли Украина признает Волынскую трагедию: глава УИНП Алферов ответил полякам

Глава УИНП ответил Польше по поводу эксгумаций и Волынской трагедии. / © ТСН

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Украина признает Волынскую трагедию — доказательством этого является поиск останков погибших в ней поляков.

Об этом заявил глава Украинского института национальной памяти (УИНП) Александр Алферов в интервью Польскому агентству печати (PAP).

Польские журналисты упрекнули главу УИНП в том, что якобы Украина не признает Волынскую трагедию.

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«Я считаю эти обвинения безосновательными. Диалог между историками продолжается, и в последние полтора года наблюдается наибольший прогресс в поисковых и эксгумационных работах по сравнению с предыдущими годами. Это прямое свидетельство того, что украинская сторона признает Волынскую трагедию», — сказал Алферов.

По его словам, разрешения на проведение эксгумаций в дальнейшем будут выдаваться. Алферов напомнил полякам, что за последние полтора года в области поиска и исследования мест захоронений был достигнут наибольший прогресс за многие годы.

Однако он уточнил, что Украина рассматривает Волынскую трагедию в более широких хронологических рамках — с 1939 по 1947 год, «когда речь идет о периоде Второй мировой войны, давлении коммунистических режимов и возникновении этих негативных, трагических явлений, которые существовали между гражданским населением и организованными вооруженными силами».

«Конечно, мы также чтим память жертв Катынского расстрела, жертв операции „Висла“ и жертв Волынской трагедии 1943 года и всех ее последующих эпизодов, когда наши два народа, лишенные собственной государственности, боролись за свои права под штыками нацистского и коммунистического режимов», — отметил глава УНП.

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Также Алферова спросили, каково его мнение относительно УПА и фигуры Степана Бандеры. В ответ глава УИНП подчеркнул, что вопросы истории должны оставаться сферой работы профессиональных историков, а не политических дискуссий.

В то же время, упоминая об УПА, польские журналисты РАР, как и все поляки, предпочитали замолчать, что польская Армия Крайова и ее деятели, в честь которых сейчас названы улицы в Польше и стоят памятники, причастна к убийствам мирных украинцев на территории Закерзоння во время Второй мировой.

Ранее президент Польши Кароль Навроцкий объявил, что решил лишить президента Украины ордена Белого Орла из-за указа Владимира Зеленского о наименовании подразделения Вооруженных сил в честь «Героев УПА».

В ответ Зеленский отправил в Польшу орден Белого Орла «Новой почтой».

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Отношения между Киевом и Варшавой в последние недели находятся в глубоком кризисе. В Польше уже четко говорят, что не пустят Украину в ЕС, если мы не откажемся от чествования деятелей ОУН и УПА.

Почему Польша предвзято рассматривает события на Волыни 1943 года

Напомним, что 11 июля в Польше чествуют День памяти жертв Волынской трагедии, которую называют «волынской резней».

Трагический конфликт на Волыни 1943 года, к разжиганию которого могут быть причастны советские диверсанты, польские историки и политики рассматривают отдельно от остальных событий Второй мировой и предвоенного периода.

В частности, говоря о признании вины украинцами, Польша не упоминает о польско-украинской войне 1918-19 годов, предвоенной пацификации украинцев, нападениях на украинские села на Холмщине и Надсянне 1941-1944 годов.

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Нападения продолжались и в 1945 году, пока украинское местное население Холмщины, Подляшья, Надсяния и Лемковщины не было депортировано в УССР, а небольшое количество оставшихся украинцев — депортированы в западные регионы Польши в 1947 году в ходе операции «Висла».

По мнению ряда украинских историков, нападения на польские поселки совершали и спецподразделения НКВД, одетые как бойцы УПА.

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