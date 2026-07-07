Буданов сделал тревожное заявление о конфликте с Польшей: «Он будет впереди»

Кирилл Буданов / © Офис президента Украины

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Глава Офиса президента Кирилл Буданов считает, что обострение конфликта с Польшей впереди. По его информации, у Навроцкого «готовят целый ряд незрелых эскалационных шагов» в годовщину Волынской трагедии, 11 июля.

Об этом руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил в интервью РБК-Украина.

«Он точно будет впереди. Здесь нет большой тайны. У нас чуть меньше недели осталось до 11 июля, когда будет годовщина Волынской трагедии. Из той информации, которой я владею, они готовят целый ряд, по-моему, незрелых эскалационных шагов. Поэтому, очевидно, все это сейчас продолжится», — предупредил он.

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Буданов ответил на ультиматумы Польши

Буданов назвал действия Польши «незрелостью» и подчеркнул, что Украина не примет никаких ультиматумов, которые выдвигает Варшава.

«Украина не воспримет ультиматумов ни от кого в этом мире. Последний, кто пытался поставить нам ультиматум, — это Российская Федерация. Без оскорблений в Польшу — но она немного мощнее Польши. И мы его все равно не приняли. Да, тяжело, плохо, крови много. Но даже их ультиматум мы не приняли. Почему почему-то думает, что мы примем что-то другое, от другой стороны? Ультиматум с нами разговаривать не надо«, — подчеркнул руководитель ОП.

В ОП ответили на призывы Польши о «первом шаге»

Также Буданов ответил на призывы Польши сделать первый шаг. Он подчеркнул, что Украина не собирается «делать ложные шаги вперед» для деэскалации конфликта.

«Сделают свой — увидим, будем отвечать. Молча сидеть никто не будет», — заметил он.

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Конфликт между Польшей и Украиной — последние новости:

Напомним, Польша поставила Украине новые условия в отношении МиГ-29. В Минобороны заявили, что дальнейшая судьба истребителей будет зависеть от итогов переговоров между Киевом. Официальный запрос от Киева уже поступил.

Перед этим в Польше обвинили Украину в том, что та не передала им обещанные технологии производства беспилотников в обмен на истребители МиГ-29, которые Варшава была готова передать Киеву.

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