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- Украина
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Под Киевом обнаружили тело женщины, подозреваемой в покушении на Ермолаева в Монако — СМИ
По данным источников в правоохранительных органах, тело обнаружили вечером 6 июля. Оно было закопано.
Под Киевом 6 июля обнаружили тело женщины, подозреваемой в покушении на убийство подсанкционного бизнесмена Вадима Ермолаева.
Об этом сообщили источники «Украинской правды» в правоохранительных органах.
По данным собеседников УП, тело женщины было обнаружено около 23:00 6 июля. По информации источников, женщину застрелили.
Также сообщили, что женщина находилась за пределами Украины с 22 марта 2025 года по 1 июля 2026 года.
Другой источник УП в правоохранительных органах сообщил, что по делу уже задержаны двое подозреваемых.
Покушение на Ермолаева в Монако — что известно
29 июня камеры видеонаблюдения зафиксировали человека, оставившего посылку у входа в жилой дом в Монако. Вскоре после этого произошел взрыв именно тогда, когда в здание заходили три человека. Глава правительства Монако Кристоф Мирман заявил, что взрыв вызвал самодельное взрывное устройство, начиненное болтами и металлическими шариками.
Ранения получил подсанкционный украинский бизнесмен Вадим Ермолаев и еще два человека — его жена и ребенок.
Впоследствии установили личность подозреваемого. Это 39-летняя украинка Анастасия Березовская. Заместитель прокурора Монако сообщил журналистам, что она, вероятно, была «переодета в мужчину» и, возможно, действовала не сама.
Чиновники Монако считают, что Березовская в течение нескольких дней изучала место жительства жертв.