Впервые за всю войну: Украина довела Кремль до паники и нанесла удар на 2500 км вглубь РФ

Удар по Омскому НПЗ, Фото: Днепр осинт

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ВСУ нанесли самый глубокий удар беспилотниками по РФ, поразив нефтеперерабатывающий завод в Омске. Это самая отдаленная атака с начала полномасштабной войны. Под ударом оказался Омский нефтеперерабатывающий завод — крупнейший НПЗ в РФ, расположенный в 2500 километрах от границы с Украиной.

Больше об этом пишут в Институте изучения войны (ISW).

Анализ рекордной атаки ВСУ по НПЗ в Омске

По информации Генерального штаба ВСУ, вчерашняя ночная атака на объект в Омске была совершена впервые. В результате попаданий на территории завода вспыхнул сильный пожар. Мощность переработки на этом НПЗ составляет более 21 млн тонн нефти в год.

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Предварительно известно о поражении установки первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-11. Факт атаки подтвердил и губернатор Омской области Виталий Хоценко, а на геолокационных кадрах от 6 июля фиксируют столбы дыма над предприятием.

Параллельно под удар попал еще один крупный топливный объект РФ — нефтеперерабатывающий завод «Славнефть-Янос» в Ярославле, обладающий мощностью переработки 15 млн тонн нефти в год. На предприятии происходили взрывы и задымление.

В то же время россияне заявили о работе ПВО. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев утверждает, что было сбито более 70 дронов на подлете к городу, а обломки якобы ранили двух человек.

Кроме того, ВСУ атаковали также НПЗ «Новатек» Усть-Луга в Слободке и базу 26-й ракетной бригады РФ в Ленинградской области.

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Попадания по военной базе в Луге подтверждают геолокационные видео от 6 июля. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко также признал повреждение инфраструктуры на полигоне в Луге и вблизи портов Усть-Луга и Высоцк.

На фоне масштабных разрушений Кремль ужесточает цензуру. Как сообщило российское оппозиционное издание «Верстка», власти РФ требуют от государственных СМИ умалчивать последствия украинских ударов. Редакциям «настойчиво посоветовали» фокусироваться на российских обстрелах Украины.

Несмотря на попытки России перераспределить ПВО и сделать мобильные огневые группы, как в Украине, Россия оказалась неспособна защитить свой глубокий тыл. Последствия очевидны: снижение объемов нефтепереработки и топливный кризис почти по всей стране.

Зеленский заявил о кардинальном изломе в войне с РФ

Напомним, украинским военным удалось остановить продвижение российских войск, из-за чего характер войны меняется. Поскольку линия столкновения на суше почти не двигается, а на море враг не имеет успеха, главным полем противостояния становится воздушное пространство.

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Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что исход войны будет в значительной степени определяться технологическим преимуществом, а борьба за небо станет ключевой при дальнейшей поддержке партнеров и удержании позиций Силами обороны.

В то же время одним из самых больших вызовов для Украины остается противодействие баллистическим ракетам. Президент отметил, что у страны не было соответствующих антибаллистических программ или советского наследия в этой сфере, поскольку она вся перешла Москве. Кроме того, у Украины не осталось ядерного оружия, при отсутствии которого государство оказывается среди тех, на кого можно напасть.

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