"Последний аргумент России": Зеленский сказал, на что Кремль делает ставку

Владимир Зеленский / © Getty Images

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Президент Владимир Зеленский заявил, что главная проблема с защитой Украины от российской баллистики состоит в нехватке средств противовоздушной обороны.

По словам главы государства, особенно остро Украине не хватает ракет для систем Patriot.

"Только этим объясняется проблема с баллистикой: недостаточно средств защиты. Особенно это касается ракет для петриотов", - заявил Зеленский.

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Президент подчеркнул, что Украина уже доказала партнерам и свою потребность и возможность усилить защиту жизни.

"Это просто нонсенс, что в современном мире производство еще не налажено, настолько не налажено, насколько реально нужно, чтобы была защита людей от баллистического террора", - сказал он.

Зеленский отметил, что Украина давно обращалась к партнерам и доказывала, что способна производить отдельные виды защитного оружия.

По словам президента, если бы Украина получила от США лицензии на производство Patriot, то украинских мощностей хватило бы не только для защиты Украины, но и для помощи партнерам.

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"Если бы Украина получила от Америки лицензии на производство 'петриотов', нашего производства хватало бы и на защиту Украины, и на помощь партнерам, которые в этом нуждаются", - подчеркнул глава государства.

Он добавил, что Украина сейчас ведет коммуникацию со всеми странами, которые могут помочь ракетами уже сейчас.

Зеленский назвал это первым приоритетом Украины.

"Это последний аргумент России, чем и как затягивать эту войну. Именно на баллистику Россия делает ставку, и ставка желающих мира должна быть в защиту от баллистики", - заявил президент.

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Дефицит ракет ПВО в Украине

Напомним, Украина остро нуждается в ракетах-перехватчиках для систем ПВО Patriot, которые способны сбивать российские баллистические ракеты.

Президент Владимир Зеленский ранее заявлял, что Россия использует баллистику как один из главных инструментов террора и попытку сломить сопротивление украинцев.

По его словам, обеспечение Украины такими ракетами является вопросом ежедневного спасения человеческих жизней, ведь баллистические удары составляют одну из самых опасных угроз для украинских городов.

В обращении к участникам заседания ОБСЕ Зеленский подчеркнул, что необходимые ракеты есть у партнеров Украины, поэтому решение об их передаче зависит прежде всего от политической воли.

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Президент особо призвал США и другие страны свободного мира помочь Украине усилить защиту от российских ударов и сохранить жизнь гражданских.

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