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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
674
Час на прочитання
2 хв

"Останній аргумент Росії": Зеленський сказав, на що Кремль робить ставку

Росія робить ставку на балістичні ракети, бо саме це залишається її останнім аргументом для затягування війни.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
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Володимир Зеленський

Володимир Зеленський / © Getty Images

Президент Володимир Зеленський заявив, що головна проблема з захистом України від російської балістики полягає в нестачі засобів протиповітряної оборони.

За словами голови держави, особливо гостро Україні бракує ракет для систем Patriot.

“Лише цим пояснюється проблема з балістикою: недостатньо засобів захисту. Особливо це стосується ракет для ‘петріотів’”, — заявив він.

Президент наголосив, що Україна вже довела партнерам і свою потребу, і можливість посилити захист життів.

“Це просто нонсенс, що в сучасному світі виробництво ще не налагоджене, настільки не налагоджене, наскільки реально треба, щоб був захист людей від балістичного терору”, — сказав він.

Зеленський зазначив, що Україна давно зверталася до партнерів і доводила, що здатна виробляти окремі види захисної зброї.

За його словами, якби Україна отримала від США ліцензії на виробництво Patriot, українських потужностей вистачило б не лише для захисту України, а й для допомоги партнерам.

“Якби Україна отримала від Америки ліцензії на виробництво ‘петріотів’, нашого виробництва вистачало б і на захист України, і на допомогу партнерам, які цього потребують”, — наголосив глава держави.

Він додав, що Україна веде комунікацію з усіма країнами, які можуть допомогти ракетами просто зараз.

Зеленський назвав це першим пріоритетом України.

“Це останній аргумент Росії, чим і як затягувати цю війну. Саме на балістику Росія робить ставку, і ставка тих, хто хоче миру, має бути на захист від балістики”, — заявив президент.

Дефіцит ракет ППО в Україні

Нагадаємо, Україна гостро потребує ракет-перехоплювачів для систем ППО Patriot, які здатні збивати російські балістичні ракети.

Президент Володимир Зеленський раніше заявляв, що Росія використовує балістику як один з головних інструментів терору та спробу зламати спротив українців.

За його словами, забезпечення України такими ракетами є питанням щоденного порятунку людських життів, адже саме балістичні удари становлять одну з найнебезпечніших загроз для українських міст.

У зверненні до учасників засідання ОБСЄ Зеленський наголосив, що необхідні ракети є у партнерів України, а тому рішення про їх передавання залежить насамперед від їхньої політичної волі.

Президент окремо закликав США та інші країни вільного світу допомогти Україні посилити захист від російських ударів і зберегти життя цивільних.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
674
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