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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
149
Час на прочитання
1 хв

Ірина Білик похвалилася великим уловом і заінтригувала фанів словами про заміжжя

Співачка показалася на риболовлі та звернулася до неодружених чоловіків.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Гребешко Анастасія Гребешко
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Ірина Білик

Ірина Білик / © instagram.com/bilyk_iryna

56-річна співачка Ірина Білик потішила прихильників новим кумедним відео з відпочинку.

Зірка вирушила на риболовлю та продемонструвала, що впевнено почувається не лише на сцені, а й із вудкою в руках. Для виїзду на природу артистка обрала яскравий малиновий костюм, доповнивши образ сонцезахисними окулярами й помаранчевою пов’язкою. У кадрі знаменитість показала свій улов і не втратила нагоди пожартувати. Ба більше, вона навіть влаштувала імпровізовану «саморекламу» для потенційних наречених.

«Хлопці, кому потрібна дружина, яка буде йти на риболовлю вранці, а приходити о дванадцятій ночі з уловом? Тож дзвоніть, кому потрібна така — це я. А на вихідних ще поїде десь поспіває. У вас вільного часу буде просто безліч. І це була не реклама. Не знаю, як у кого, але королева риболовлі — це я!» — із гумором заявила артистка.

Ірина Білик / © instagram.com/bilyk_iryna

Ірина Білик / © instagram.com/bilyk_iryna

Ірина Білик / © instagram.com/bilyk_iryna

Ірина Білик / © instagram.com/bilyk_iryna

Шанувальники оцінили не лише почуття гумору виконавиці, а й її вміння рибалити. У ролику Білик вправно закидає вудку та демонструє чималий улов, доводячи, що активний відпочинок їй до душі не менше, ніж концерти. У коментарях прихильники засипали співачку компліментами та підтримали її жартівливий настрій.

Ірина Білик / © instagram.com/bilyk_iryna

Ірина Білик / © instagram.com/bilyk_iryna

Нагадаємо, нещодавно Ірина Білик похизувалася яскравим образом і здивувала зізнанням, що сама б себе з’їла.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
149
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