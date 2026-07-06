В Україні стартував сезон лохини: ціни здивували покупців

Лохина / © pixabay.com

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Українські виробники розпочали збір першого врожаю лохини відкритого ґрунту. Як і торік, сезон стартував на початку липня, однак цьогоріч покупцям доведеться платити за ягоду помітно більше.

Про це йдеться у повідомленні аналітиків EastFruit.

Скільки коштує лохина — оптові ціни

Наразі пропозиція української лохини на ринку залишається обмеженою, водночас попит з боку покупців стабільно високий.

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Сьогодні оптові ціни на перші партії ягоди коливаються у межах 380–450 грн за кг, що становить близько 8,49–10,05 долара. Очікується, що вже наступного тижня українські господарства почнуть масові постачання, що може вплинути на ситуацію на ринку.

Експерти зазначають, що на початку сезону 2026 року лохина коштує в середньому на 27% дорожче, ніж у цей самий період торік.

Чому ягода здорожчала

Виробники пояснюють здорожчання несприятливими погодними умовами, які позначилися на врожайності. Через погоду під час достигання ягід валовий збір лохини виявився меншим, що й призвело до скорочення пропозиції та зростання цін.

Фахівці припускають, що зі збільшенням обсягів збору врожаю та виходом на ринок більшої кількості продукції цінова ситуація може змінитися, однак наразі лохина залишається однією з найдорожчих сезонних ягід в Україні.

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Нагадаємо, садівники можуть продавати вирощену власну сільгосппродукцію без сплати податку, проте лише за умови дотримання лімітів Податкового кодексу.

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