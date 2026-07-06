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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
279
Час на прочитання
2 хв

Артем Пивоваров несподівано врятував людину посеред лісу: "Почув дивний звук"

Співак витягнув машину незнайомця з піску.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Гребешко Анастасія Гребешко
Коментарі
Артем Пивоваров

Артем Пивоваров / © instagram.com/pivovarov_stikhiya

Український співак Артем Пивоваров несподівано став героєм не сцени, а справжньої рятувальної історії, коли випадково допоміг незнайомому чоловікові визволити автомобіль, що застряг у лісі.

Артист поділився роликом зі своєї велопрогулянки, яка раптово перетворилася на пригоду. За словами Пивоварова, спершу він почув незрозумілий шум, а коли під’їхав ближче, побачив водія, який безуспішно намагався витягнути машину з глибокого піску. Співак не залишився осторонь. Він одразу вирішив долучитися до справи. Камеру встановив неподалік, зняв футболку та взявся допомагати.

«Почув дивний звук, під’їхав ближче й побачив, що чоловік намагається витягнути авто. Ну, вирішив допомогти», — показав артист у відео.

Допис Артема Пивоварова / © instagram.com/pivovarovmusic

Допис Артема Пивоварова / © instagram.com/pivovarovmusic

Як видно на кадрах, швидко впоратися не вдалося. Чоловікам довелося добряче попрацювати, перш ніж автомобіль зміг вибратися з піщаної пастки. Під час розмови водій зізнався, що ще напередодні намагався зупинити інших автомобілістів, але ніхто не погодився допомогти. Найкумедніше те, що, схоже, він так і не впізнав свого несподіваного помічника.

«Добре, що є це відео, бо уявляю історію цього чоловіка — точніше її сприйняття людьми. Типу: „Їду я якось лісом, загруз, годину порпався — не міг рушити… А тут іде цим лісом Артем Пивоваров і каже: „А давайте я вам допоможу“. Ми раз-два і витягли машину. І він пішов далі». «Шанс зустріти десь у лісі Артема Пивоварова ніколи не дорівнює нулю», — жартують користувачі в коментарях.

Допис Артема Пивоварова / © instagram.com/pivovarovmusic

Допис Артема Пивоварова / © instagram.com/pivovarovmusic

Допис Артема Пивоварова / © instagram.com/pivovarovmusic

Допис Артема Пивоварова / © instagram.com/pivovarovmusic

Ролик швидко розлетівся соцмережами. Більшість користувачів відзначили, що саме такі щирі та несподівані моменти показують артистів із зовсім іншого боку, а історія миттєво стала приводом для десятків мемів.

Нагадаємо, нещодавно Артем Пивоваров зворушив виконанням пісні Степана Гіги. Зал не стримував сліз.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
279
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