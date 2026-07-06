Украинка сдавала россиянам координаты ПВО: она ошеломила своим объяснением и была наказана

Женщину из Одессы осудили за государственную измену / © ТСН

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В Одессе к 15 годам лишения свободы приговорили 62-летнюю женщину, которая передавала россиянам данные о ПВО.

Об этом говорится в приговоре Хаджибейского районного суда города Одессы.

Как жительница Одессы передавала россиянам данные о ПВО города

Первое текстовое сообщение одесситка отправила российскому куратору 5 февраля 2025 года в 09:08. Она сообщила о месте дислокации военных.

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Согласно официальному ответу оперативно-тактической группировки «Одесса» ВСУ на официальный запрос следствия, по этим географическим координатам на тот момент дислоцировались Южно-Одесское территориальное управление Национальной гвардии Украины и отдельный батальон НГУ. На это сообщение куратор ответил: «Отлично».

Второй факт был зафиксирован 14 февраля 2025 года в 11:06. Корректировщица отправила куратору подтверждение относительно гражданского объекта, который она ранее сфотографировала. Как выяснили следователи, по этим координатам базировались подразделения противовоздушной обороны (ПВО) Вооружённых Сил Украины, которые непосредственно находились в подчинении Воздушного командования. Российский сотрудник спецслужб дополнительно расспрашивал женщину, заметна ли вокруг какая-либо другая техника, кроме грузовика, на что она на следующий день ответила, что другой техники не видела.

Третий вражеский «утечка» произошла 28 февраля 2025 года в 09:45. По данным военного командования, по указанным координатам располагалось Воздушное командование «Юг». Обнародование этой информации в условиях войны нанесло существенный ущерб обороноспособности и национальной безопасности Украины, поскольку позволяло врагу четко идентифицировать на местности расположение личного состава и техники ПВО.

Что рассказала подсудимая

На судебном заседании обвиняемая категорически не признала свою вину в государственной измене. Она заявила, что дело против неё полностью сфабриковано, а никакой переписки с представителями России она якобы не вела.

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Женщина изложила суду свою версию событий. По её словам, в январе 2025 года в её квартире проводили первый обыск сотрудники СБУ, которые якобы грубо с ней обращались. Она утверждала, что во время тех следственных действий сотрудники спецслужбы тайно подложили в её домашнюю шкатулку SIM-карту мобильного оператора «Киевстар». Женщина уверяла, что переписку в Telegram от её имени могли вести сами «сотрудники СБУ», и просила суд полностью оправдать её, поскольку она работала реабилитологом и приносила пользу обществу.

Что говорила женщина в телефонных разговорах

Несмотря на то, что подсудимая не признала свою вину, коллегия судей признала её виновность полностью доказанной «вне всякого разумного сомнения» на основании совокупности неопровержимых письменных, вещественных и электронных доказательств.

Материалы суда / © Единый государственный реестр судовых решений

Кроме того, суд заслушал записи телефонных разговоров этой женщины, состоявшихся в январе и феврале 2025 года. Во время общения с третьими лицами она активно критиковала и обвиняла руководство Украины, заявляла, что «не нужно вступать в НАТО», соглашалась с тезисом собеседника о том, что «единственная надежда — это исчезновение этого государства, чтобы списались долги по ЖКХ», а также заявляла, что украинская власть «сама запускает шахидов».

Приговор суда

Суд постановил: признать женщину виновной в государственной измене и назначить ей наказание в виде 15 лет лишения свободы с полной конфискацией всего личного имущества. До вступления приговора в законную силу мера пресечения оставлена без изменений — содержание под стражей в Одесском следственном изоляторе без права внесения залога.

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