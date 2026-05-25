Прятала российского боевика в доме: СБУ разоблачила коллаборантку

Служба безопасности Украины разоблачила российскую корректировщицу и ликвидировала российского военного, который прятался у нее дома. Это произошло в Донецкой области.

О случае сообщила СБУ.

Прятала военного РФ у себя дома

В Донецкой области задержали российскую агентку, которая прятала у себя дома российского боевика. Его ликвидировали бойцы СБУ и Сил обороны Украины.

Во время спецоперации по разоблачению вражеского очага россиянин оказывал сопротивление, поэтому был ликвидирован украинскими военными.

Следователи выяснили, что российский военный с позывным «Шаман» проник в Лиман Донецкой области для разведки позиций Сил обороны. Там он установил связь с местной безработной, которая начала прятать его у себя дома.

Россиянин привлек женщину к корректировке вражеского огня по украинским войскам в Лимане и его окрестностях. Чтобы передавать координаты, женщина делала вид, что ходит на прогулки.

«Потом она передавала геолокацию потенциальных "целей" российскому боевику, который по рации докладывал своему командованию координаты для обстрела», — пишут в СБУ.

Как выяснили правоохранители, ликвидированный россиянин служил в составе 31-го мотострелкового полка 67-й мотострелковой дивизии 25-й общевойсковой армии Центрального военного округа РФ.

Сотрудники СБУ заранее задокументировали разведывательную активность «пары». Украинских военных на Лиманском направлении обезопасили.

Задержанной коллаборантке сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Женщина находится под стражей. Ей грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Задержание российских агентов: последние новости

Напомним, контрразведка Службы безопасности Украины провела спецоперацию в Харьковской области, во время которой задержала агента ФСБ. Мужчина занимался корректировкой российских ударов по Харькову и собирал разведданные о дислокации украинских защитников.

Как выяснилось, он действовал вместе с супругой, которую СБУ задержала еще в январе 2026 года. Ранее женщина через Telegram-бот передавала координаты Сил обороны в Днепропетровской области, а затем к сотрудничеству привлекли ее мужа, который переключился на объекты в Харькове.

Для сбора информации предатель ездил по городу в общественном транспорте или на автомобиле знакомой, которая не знала о его намерениях, и скрыто фотографировал места базирования личного состава и техники Сил обороны.

Полученные координаты он отмечал на Google-картах и передавал куратору из ФСБ через анонимный аккаунт в мессенджере. Злоумышленника задержали в собственном доме. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

