Почему наши предки сажали мальвы у дома: причина была совсем не в красоте

Зачем наши предки сажали мальвы у дома / © pexels.com

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Мальва, или шток-роза (Alcea rosea) — высокое декоративное растение, которое может достигать примерно 1–2 метров, а некоторые сорта вырастают еще выше. Именно эта особенность сделала ее очень удобной для высадки вдоль стен, заборов и хозяйственных построек.

Зачем мальвы сажали у стен

Сегодня высокие мальвы часто используют как яркий задний план для цветника или высаживают вдоль заборов. Раньше они помогали скрывать те части двора, которые хозяева не хотели выставлять напоказ.

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Густые стебли и крупные листья образовывали своеобразную природную ширму. За мальвами можно было спрятать неприглядную стену, хозяйственное строение или другой уголок двора.

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Особую популярность это свойство растения получило во времена, когда туалеты располагались не в доме, а на улице. Высокие мальвы высаживали рядом с такими постройками, чтобы частично скрыть их от посторонних глаз.

Впоследствии в США мальвы даже получили неофициальное название «outhouse flowers», то есть «цветы у уличного туалета». Существует и любопытное объяснение еще одной функции таких насаждений: гостю не нужно было задавать хозяевам неудобный вопрос о том, где расположен туалет. Достаточно было посмотреть, где растут высокие мальвы.

Почему мальвы высаживали именно у стен

Расположение имело еще одно практическое преимущество. Мальвы произрастают очень высокими, поэтому сильный ветер может повреждать их длинные стебли. Стена или забор создают определенную защиту от ветра.

Кроме того, благодаря своей высоте мальвы хорошо подходят для вертикального озеленения: они занимают сравнительно немного места на земле, но создают высокую цветущую «стену».

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Так что привычная картина мальв, растущих вдоль дома или забора, возникла не только из-за эстетики. Такое место было удобно и для самого растения, и для хозяев.

Мальвы снова возвращаются в сады

Сегодня скрывать уличный туалет мальвами большинству хозяев уже не нужно, однако старинный цветок снова приобретает популярность.

Ее можно использовать для маскировки забора чуть ли не слишком привлекательной стены, создания естественной ширмы или зонирования участка. Высокие растения могут стать фоном для низших цветов.

Для мальв лучше выбирать солнечное место с хорошо дренированной почвой. В то же время, не стоит высаживать растения слишком плотно: хорошая циркуляция воздуха помогает снизить риск появления ржавчины — одного из самых распространенных заболеваний мальв.

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Поэтому традиция сажать мальвы у стен имеет гораздо более практичное объяснение, чем может показаться на первый взгляд. Яркие цветы не просто украшали двор — они служили природной ширмой, скрывали неприглядные сооружения и даже могли незаметно подсказать гостям, где искать уличный туалет.

FAQ

Почему сажали мальвы у дома?

Мальвы высаживали у домов не только для красоты. Высокие растения могли закрывать неприглядные стены и хозяйственные постройки, создавая естественную декоративную ширму. Стены и заборы также защищали высокие стебли мальв от сильного ветра.

Где лучше сажать мальвы?

Мальвы лучше всего растут на солнечном участке с хорошо дренированной почвой. Из-за значительной высоты их удобно высаживать у забора или стены, где растения будут частично защищены от сильного ветра. Между мальвами следует оставлять достаточно простора для циркуляции воздуха.

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