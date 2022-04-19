GEOLN.COM - ведущая поисковая система по недвижимости

Поисковая платформа недвижимости GEOLN.COM постоянно развивается. Сегодня мы подробнее расскажем о нововведениях платформы на глобальном рынке недвижимости.

Интерактивная визуализация резиденций в 3D

Интерактивная визуализация ЖК - глобальная инновация в сегменте недвижимости, которую в GEOLN.COM первыми интегрировали для мирового рынка недвижимости. Это означает, что объекты недвижимости теперь доступны интерактивно, с возможностью выбора в 3D-формате. Каждый объект новостройки,можно посетить интерактивно. Теперь, про найденную недвижимость, пользователь может не только прочитать, посмотреть видео, ознакомится с отзывами, а в 3D-формате, интерактивно взаимодействовать с комплексами, выбирать резиденции, блоки, этажи и сами квартир.

Это сопровождается красивой в стилистике сайта подсветкой, что делает подбор недвижимости еще проще.

На карте комплекса-застройки, пользователь - покупатель недвижимости, может выбрать понравившийся дом и рассмотреть планировки в 3D. Предложения можно выбирать как по-этажам, так и целиком - выбирая дом или корпус.

Выбор этажа на интерактивной схеме в 3D на GEOLN.COM

Вся информация предоставлена в 3D формате для максимального удобства пользователей. Для клиентов - покупателей квартир это открывает целый ряд новых возможностей:

Более простой поиск

Более простое изучение предложений

Более легкий способ покупки

Такой интерактивный подход - это пример имплементации современных технологий, от ИТ-компании GEOLN.COMPANY, обслуживающую сегмент глобального рынка недвижимости.

Новые возможности глобальных продаж для застройщиков

Для застройщиков - это возможность показать свою недвижимость в наилучшем свете, показать ее в 3D на международной платформе поиска недвижимости, что открывает доступ к новому рынку клиентов со всего мира.

После размещения на платформе GEOLN.COM, застройщики получают возможность, бесплатно демонстрировать свою недвижимость интерактивно в 3D. Огромная международная аудитория платформы GEOLN.COM, изучая предложения рынка, сможет, изучив предложения, заинтересоваться объектом.

Такой подход называют в GEOLN.COM тесно интегрированным с миссий компании и ее философией - улучшать мировой рынок недвижимости.

Ведь теперь, когда у застройщика простой доступ к клиентам со всего мира, строительные организации смогут сфокусироваться на развитие строительного проекта, его инфраструктуры и важных преимуществ, которые могут также демонстрировать онлайн и в 3D, говорит Диана Кабакчи - генеральный директор компании.

«Подключение к GEOLN.COM» доступно после верификации компании, а функционал застройщикам открывается по мере заполнения собственного профайла застройщика, в личном кабинете. Открыть личный кабинет застройщика можно онлайн, достаточно пройти процедуру загрузки объекта и документов.