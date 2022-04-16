"Можливо, буде Іловайський котел": Зеленський не вірить, що Росія збереже в полоні життя захисникам Маріуполя

"Можливо, буде Іловайський котел": Зеленський не вірить, що Росія збереже в полоні життя захисникам Маріуполя

Водночас голова держави сказав, що треба порадитися з самими українськими військовими.

Президент України Володимир Зеленський висловив думку, що Росія своєю пропозицією українським захисникам Маріуполя здатися в полон та обіцянками зберегти їм життя насправді хоче розстріляти військових, як в Іловайську 2014 року.

Про це голова держави розповів в інтерв’ю українським ЗМІ.

"Особисто моя думка – що вони по-різному до різних наших військових там ставляться. І ви це прекрасно знаєте. Є там військові, яких вони ненавидять. Я не вірю, що вони збережуть там їм життя, навіть якщо вони їм пообіцяли. Так, можливо, буде Іловайськ. Я так вважаю, але треба запитати в наших військових", – розповів Зеленський.

Володимир Зеленський дав інтерв’ю для українських ЗМІ

Нагадаємо, президент також повідомив, що наразі тривають переговори для того, щоб допомогти українським захисникам Маріуполя, проте росіяни вимагають від них здатися. Водночас Зеленський наголосив, що знищення захисників міста поставить крапку на переговорах з Росією.

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