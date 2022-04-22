Як святкувати Великдень

Протоієрей Костянтин Мадзяновський розповідає про те, які можна святити продукти на Великдень, чим варто зайнятися у свято і навіщо обмінюватися яйцями.

Старі люди кажуть, що здавна належало проводити святу ніч проти неділі у нічних чуваннях, якщо вже не вийшло піти в церкву, тому що грішно спати. І що паски, принесені в храм після служби, в 6-7 ранку, не вважаються щасливими. Чи це так?

Великдень святкується незалежно від того, в якій ситуації опинилася людина – припустимо, вона за кордоном, де не те що православного, а взагалі християнського храму немає. Тоді вірянин має молитися вдома, читати молитовник. Авжеж, спати не забороняється, але принаймні спершу після опівночі бажано початувати – о 00:00 настає велике свято, і якось неправильно спати тоді, коли весь православний світ радіє і співає "Христос Воскрес". Потрібно розуміти, що паски вважаються щасливими, тому що сам день святий, і нічого страшного, якщо їх приносять до храму навіть тоді, коли окроплення водою вже почалося. Ми ж не знаємо, зрештою, – може, людина з нічної зміни біжить. Коли б не виникло бажання вирушити до церкви, не соромтеся, що вже пізно і всі розходяться по домівках – вставайте і йдіть. Нехай господь сам розбирається, як кого винагородити за його духовні труди і старання.

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Sunday Mirror

А який "правильний" набір продуктів великоднього кошика? Предмети вічних суперечок – пляшки вина і м'ясо, приправлене часником (який вважається "чортовим зіллям").

За часів Візантії і ще довго після її падіння грецькі патріархи засуджували освячення не те що ковбас, але і пасок, не сприймали наші звичаї носити в храми їжу. Але паска символізує хліб життя (зерно, вмираючи, народжує новий колосок), і Христос сам називає себе хлібом життя, тому ми і печемо паски. І українська церква вважає, що нічого поганого в цьому немає. До того ж, у церкві благословляють не тільки паску як образ Христа, але і великодню трапезу, так само як священник благословляє людей перед тим, як вони сідають за стіл. Тож ковбаси, пироги і буженина в кошиках повністю виправдані. У читанні під час освячення йдеться про паски, про яйця – про їжу, але ані слова про алкоголь, тому заради Бога – не носіть вино і горілку до церкви, вони не вписуються в благочестиві традиції. А часник наділяють магічними властивостями люди, які вірять в міфологію, а не силу молитви, але віра і повір'я, як відомо, нічого спільного не мають. Так що приправляйте страви на здоров'я.

До речі, шкаралупу освячених крашанок слід закопати або спалити, а якщо псуються освячені продукти - згодуйте їх птахам. В крайньому разі можна віддати собаці, але не свиням – негоже, щоб їжу з церкви топтала нечиста тварина.

Протоієрей Костянтин Мадзяновський

А чим краще зайнятися в Святу Неділю? Можна сходити на цвинтар до могилка рідних?

Немає нічого негожого, якщо після богослужіння люди сходять поділитися радістю Світлого Христового Воскресіння з померлими рідними – у Бога мертвих немає, для нього усі живі, сказано в Біблії. Хоча і є спеціальні поминальні дні, відвідати могили ніколи не зайве. А ще обов'язково сходити на ранкову або вечірню літургію, і в понеділок теж, а не відсипатися, використовувати Великдень для вирішення особистих земних проблем. Наприклад, як прийнято у нас – якщо державний вихідний, значить, треба присвятити його посадці картоплі. Перші дні після Великодня працювати взагалі не можна, три дні ще грішно займатися важкими роботами. Вони відволікають нас від суті свята, проявляють неповагу до Господа, і його благословення на труди ми ніколи не отримаємо.

Sunday Mirror

Чи щось дарувати один одному на Великдень?

Можна обмінюватися пасочками, ходити в гості один до одного. А ще краще – навідати хворих, самотніх, знедолених людей – одним словом, зробити щось не заради себе, а заради близьких, подарувати свій час і увагу. Це і буде найкращим служінням, жертвою Богові в цей великий день. Було б добре поїхати до дитячого притулку, вчинити добру справу. Є ще стародавній звичай дарувати одне одному писанки та крашанки, що йде корінням в сиву історію. Коли Марія Магдалина прийшла до імператора і звісткою про те, що Христос воскрес, він не повірив їй: "Христос бо воскрес, як це яйце червоне!" – сказав він, і яйце одразу почервоніло. У своїй суті вона символізує життя, яка рано чи пізно пробивається з-під шкаралупи – так само і Христос розірвав пута смерті, щоб жити, і це основа нашої віри. Як сказав Апостол Павло, якщо Христос не воскрес, то віра наша марна. До речі, сьомий день тижня не просто так називається, а на честь воскресіння: щонеділі – маленький Великдень, нагадування про нього.

Тетяна Малиновська

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