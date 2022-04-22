Как праздновать Пасху

Протоиерей Константин Мадзяновский рассказывает о том, какие можно святить продукты на Пасху, чем следует заняться в праздник и зачем обмениваться яйцами.

Старые люди говорят, что издавна полагалось проводить святую ночь с субботы на воскресенье в ночных бдениях, если уж не вышло пойти в церковь, потому что спать грешно. И что куличи, принесенные в храм после службы, в 6-7 утра, не считаются освященными. Так ли это?

Пасха празднуется независимо от того, в какой ситуации оказался человек – допустим, он за границей, где не то что православного, а вообще христианского храма нет. Тогда верующий должен молиться дома, читать молитвенник. Конечно, спать не запрещается, но по крайней мере первый час после полуночи желательно пободрствовать – в 00.00 приходит великий праздник, и как-то неправильно спать в момент, когда весь православный мир ликует и поет "Христос Воскресе". Нужно понимать, что куличи считаются освященными, потому что сам день святой, и ничего страшного, если их приносят в храм, даже когда окропление водой уже началось. Мы же не знаем, в конце концов, – может, человек с ночной смены бежит. В какой бы час ни возникло желание отправиться в церковь, не стесняйтесь, что уже поздновато и все расходятся по домам – вставайте и идите. Пусть господь сам разбирается, как кого наградить за его духовные труды и старания.

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А каков "правильный" набор продуктов пасхальной корзинки? Предметы вечных споров – бутылки вина и мясо, приправленное чесноком (который считается "чертовым зельем").

Во времена Византии и еще долго после ее падения греческие патриархи осуждали освящение не то что колбас, но и куличей, не воспринимали наши обычаи носить в храмы еду. Но кулич символизирует хлеб жизни (зерно, умирая, рождает новый колосок), и Христос сам называет себя хлебом жизни, поэтому мы и печем куличи. И украинская церковь считает, что ничего плохого в этом нет. К тому же в церкви благословляется не только кулич как образ Христа, но и трапеза пасхальная, так же как священник благословляет людей перед тем, как они садятся за стол. Так что колбасы, пироги и буженина в корзинках полностью оправданы. В чтении при освящении говорится о куличах, о яйцах – о пище, но ни слова об алкоголе, поэтому ради Бога – не носите вино и водку в церковь, они не вписываются в благочестивые традиции. А чеснок наделяют магическими свойствами люди, верящие в мифологию, а не силу молитвы, но вера и поверья, как известно, ничего общего не имеют. Так что приправляйте блюда на здоровье.

Кстати, скорлупу освященных крашенок следует закопать или сжечь, а если пропадают освященные продукты, скормите их птицам. В крайнем случае можно отдать собаке, но не свиньям – негоже, чтобы еду, благословленную в церкви, топтало нечистое животное.

Протоиерей Константин Мадзяновский

А чем лучше заняться в Святое Воскресенье? Можно ли сходить на кладбище к могилкам родных?

Нет ничего предосудительного, если после богослужения люди сходят поделиться радостью Светлого Воскресения Христова с ушедшими родными – у Бога мертвых нет, для него все живы, сказано в Библии. Хотя и есть специальные поминальные дни, проведать могилки никогда нелишне. А еще обязательно сходить на утреннюю или вечернюю литургию, и в понедельник тоже, а не отсыпаться, использовать Пасху для решения личных земных проблем. Например, как принято у нас – раз государственный выходной, значит, надо посвятить его посадке картошки. Первые дни после Пасхи работать вообще нельзя, три дня еще грешно заниматься тяжелыми работами. Они отвлекают нас от сути праздника, проявляют неуважение к Господу, и его благословение на труды мы никогда не получим.

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Полагается ли что-то дарить друг другу на Пасху?

Можно обмениваться куличиками, ходить в гости друг к другу. А еще лучше – проведать больных, одиноких, обездоленных людей – одним словом, сделать что-то не ради себя, а во благо ближних, подарить свое время и внимание. Это и будет лучшее служение, жертва Богу в этот великий день. Было бы хорошо съездить в детский приют, сотворить доброе дело. Есть еще древний обычай дарить друг другу писанки и крашенки, уходящий корнями в седую историю. Когда Мария Магдалина явилась к императору с вестью, что Христос воскрес, он не поверил ей: "Христос так воскрес, как это яйцо красное!" – сказал он, и яйцо тут же покраснело. В своей сути оно символизирует жизнь, которая рано или поздно пробивается из-под скорлупы – так же и Христос разорвал оковы смерти, чтобы жить, и это основа нашей веры. Как сказал Апостол Павел, если Христос не воскрес, то вера наша напрасна. Кстати, седьмой день недели не просто так называется, а в честь воскресения: каждое воскресенье – это маленькая Пасха, напоминание о ней.

Татьяна Малиновская

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