Кадиров може стати наступником Путіна — Центр протидії дезінформації

Експерти провели історичні аналогії, коли після правління Леніна після всіх внутрішніх чвар до влади прийшов тиран, який також розмовляв російською з акцентом — Йосип Сталін.

Скандальний очільник російської Чечні Рамзан Кадиров став однією з найвпливовіших владних осіб в Росії. Чимало російських та українських аналітиків не відкидають, що він стане наступним президентом РФ.

Про це пише Центр протидії дезінформації при РНБО.

Експерти провели історичні аналогії, коли після правління Леніна після всіх внутрішніх чвар до влади також прийшов не найрозумніший тиран, який також розмовляв російською з акцентом — Йосип Сталін.

"Перегріті пропагандою росіяни вимагають ще більше крові в "спеціальній операції", адже вони так і не почули від влади пояснення, чому їх війська відступили з Київського напрямку", — зазначають у Центрі протидії дезінформації

Крім того, російське суспільство вразила загибель флагманського крейсера "Москва".

"Нинішня політика Кремля викликає дуже багато сумнівів, тому російське суспільство цілком серйозно розглядає наступником Путіна чеченця Кадирова", — йдеться в повідомленні.

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що Путін "замовив" Кадирову вбивство Зеленського, але українська розвідка поламала їхні плани.

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