Україна готується до військового шляху деблокади Маріуполя - Зеленський

Український президент Володимир Зеленський заявив про готовність Міноборони доблокувати Маріуполь та інші окуповані росіянами міста військовим шляхом.

Зеленський зауважив, що для військового шляху вирішення окупації населених пунктів України необхідна допомога західних партнерів.

Про це голова держави повідомив на спільному брифінгу з прем'єр-міністром Педро Санчесом та прем'єр-міністеркою Метте Фредріксен у четвер, 21 квітня.

"Є військовий шлях. До нього треба готуватись, і ми готуємось, щоби бути потужними, і тут потрібна допомога наших партнерів. Самим нам складно", – сказав Зеленський.

Другим шляхом, за словами Володимира Зеленського, є дипломатичний та гуманітарний, який можна здійснити швидко.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що блокадний Маріуполь майже повністю зруйнований. Російська армія знищила в місті близько 95-98% усіх будівель.

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