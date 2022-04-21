Украина готовится к военному пути деблокады Мариуполя — Зеленский

Украинский президент Владимир Зеленский заявил о готовности Минобороны доблокировать Мариуполь и другие оккупированные россиянами города военным путем.

Зеленский отметил, что для военного пути решения оккупации населённых пунктов Украины необходима помощь западных партнеров.

Об этом глава государства сообщил на совместном брифинге с премьер-министром Педро Санчесом и премьер-министром Мэтте Фредриксен в четверг, 21 апреля.

"Есть военный путь. К нему нужно готовиться, и мы готовимся, чтобы быть мощными, и здесь нужна помощь наших партнеров. Самим нам сложно", – сказал Зеленский.

Вторым путем, по словам Владимира Зеленского, дипломатический и гуманитарный, который можно осуществить быстро.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что блокадный Мариуполь почти полностью разрушен. Российская армия уничтожила в городе около 95-98% всех построек.

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