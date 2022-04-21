Зеленский заявил, что Мариуполь уничтожен на 98%

Мариупол почти полностью разрушен. Оккупанты уничтожили в городе около 95-98% всех зданий.

Президент Владимир Зеленский заявил, что в Мариуполе остаются заблокированными и дети, и пожилые люди, и военные.

Об этом он сказал в интервью французскому каналу BFMTV.

"Это больше похоже не на войну, а на террористическую операцию со стороны РФ по Мариуполю и жителям этого города. Там разрушено все — 95-98% всех зданий, всего, что там есть. Мы говорим с вами о школах, детских садах, обычных жилые кварталы, заводы, набережная, это же морской город. Все!" — подчеркнул Зеленский.

По словам президента, в городе постоянно ведутся обстрелы, поэтому множество людей боятся даже выходить из укрытий. В то же время некоторое количество людей отправилось в сторону территории, которую контролирует Украина, однако некоторых "эвакуировали" в сторону подконтрольных россиянам территорий. Зеленский отметил, что тысячи людей, уехавших в сторону РФ, или временно оккупированной части Украины, просто исчезли.

"Дети, взрослые, они все исчезли. Они находятся сейчас в разных городах, мы знаем, в специальных лагерях на российской территории, а некоторые просто исчезли. На сегодняшний день от 3,5 до 5 тысяч детей, отправившихся в ту сторону, пропали без вести. Это страшная трагедия", — подчеркнул президент.

Напомним, в Мариуполе оккупанты обустроили несколько братских могил размером до 30 метров каждая. На места массового захоронения грузовики привозят тела погибших: "просто сбрасывая их насыпью".

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