Зеленський заявив, що Маріуполь знищений на 98%

Маріупол майже повністю зруйнований. Окупанти знищили в місті близько 95-98% усіх будівель.

Президент Володимир Зеленський заявив, що в Маріуполі залишаються заблокованими і діти, і люди похилого віку, і військові.

Про це він сказав в інтерв’ю французькому каналу BFMTV.

"Це більше схоже не на війну, а на терористичну операцію з боку РФ щодо Маріуполя і жителів цього міста. Там зруйновано все – 95-98% всіх будівель, всього, що там є. Ми говоримо з вами про школи, дитячі садочки, звичайні житлові квартали, заводи, набережна, це ж морське місто. Все!" — наголосив Зеленський.

За словами президента, у місті постійно ведуться обстріли, тому велика кількість людей бояться навіть виходити з укриттів. Водночас деяка кількість людей вирушила в бік території, яку контролює Україна, однак декого "евакуйували" в бік підконтрольних росіянам територій. Зеленський зауважив, що тисячі людей, які поїхали у бік РФ, або тимчасово окупованої частини України, просто зникли.

"Діти, дорослі, вони всі зникли. Вони перебувають зараз в різних містах, ми знаємо, в спеціальних таборах на російській території, а дехто просто зник. На сьогодні від 3,5 до 5 тисяч дітей, які вирушили в той бік, зникли безвісти. Це страшна трагедія", — наголосив президент.

Нагадаємо, у Маріуполі окупанти облаштували декілька братськіх могил розміром до 30 метрів кожна. На місця масового захоронення вантажівки привозять тіла загиблих: "просто скидаючі їх насипом".

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