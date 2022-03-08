Ситуація на Чернігівщині: всі новини у режимі онлайн

Ситуація на Чернігівщині: всі новини у режимі онлайн

Російські окупанти продовжують бомбити мирні міста України. Розповідаємо детально про ситуацію на Чернігівщині.

Вже майже два тижні Україна виборює перемогу у війні, яку розв'язала на нашій території Російська Федерація. 24 лютого 2022 року президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію", яка насправді стала війною.

Російські окупанти продовжують обстрілювати великі і маленькі міста. Та наші воїни Збройний сил України та добровольці тероборони відбивають атаки противника, завдаючи йому великих втрат.

Чернігів, що розташований за 140 кілометрів від Києва, теж зазнає ворожих ударів. Вчора ворожі війська обстріляли Чернігівський фтизіопульмонологічний центр. Заклад було зруйновано.

А сьогодні мер міста Київ Віталій Кличко оголосив, що з Києва направили гуманітарні вантажі до Чернігова. Місто продовжує тримати оборону.

ТСН.ua розповідає про ситуацію в країні в режимі онлайн.