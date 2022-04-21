Розстрілюють волонтерів та ізолюють населені пункти: окупанти чинять звірства на Харківщині

Розстрілюють волонтерів та ізолюють населені пункти: окупанти чинять звірства на Харківщині

Росіяни повністю ізолюють від України окуповані населені пункти, забороняють евакуацію та не допускають волонтерів.

Зокрема, на сьогодні заблоковано всі окуповані населені пункти Великобурлуцького району Харківської області.

Про це 21 квітня повідомили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

Виїзд можливий виключно на територію РФ. Діє абсолютна заборона на доставлення гуманітарних вантажів з контрольованої Україною території. Місцевих жителів попереджено про те, що волонтери, які намагаються доставити допомогу – розстрілюються. Нещодавно стало відомо про розстріл волонтерів, які їхали з СМТ Шевченкове.

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Станом на 20 квітня в районі відсутній мобільний зв’язок. Багато населених пунктів залишились без електропостачання. Не працюють банкомати, а продукти продаються за значно завищеними цінами. Відсутня медична допомога та постачання ліків. Дороги, в тому числі ґрунтові – мінуються.

Нагадаємо, для відновлення своїх бойових спроможностей ЗС Росії все частіше вдаються до використання техніки радянського виробництва, яка довгий час знаходилась на базах зберігання.

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