На Луганщині частково зник мобільний зв'язок: як підключитися

На Луганщині частково зник мобільний зв'язок: як підключитися

На Луганщині 21 квітня частково зник мобільний зв'язок. Там зараз працюють над вирішенням проблеми.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Він закликав мешканців не панікувати і нагадав, що на такий випадок в Україні запустили національний роумінг.

Як підключитися:

Відключити автовибір мережі. На Android: Налаштування – Мобільна мережа (чи Підключення) – Оператор. На iOS: Параметри – Стільникові дані – Вибір мережі Знайти й вибрати доступну мережу: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR чи LIFECELL Якщо зареєструватися не вдалось, спробувати ще раз або вибрати іншу мережу Перевірити можливість вихідного дзвінка, SMS

"Раз на день намагайтеся повернутись (підключитись) до мережі свого оператора", - зазначив Гайдай.

Нагадаємо, російські окупанти не припиняють гатити по містах у Луганській області: руйнувань зазнають людські помешкання та цивільна інфраструктура.

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