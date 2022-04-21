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На Луганщині частково зник мобільний зв'язок: як підключитися

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На Луганщині частково зник мобільний зв'язок: як підключитися

pixabay.com

На Луганщині 21 квітня частково зник мобільний зв'язок. Там зараз працюють над вирішенням проблеми.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Він закликав мешканців не панікувати і нагадав, що на такий випадок в Україні запустили національний роумінг.

Як підключитися:

  1. Відключити автовибір мережі. На Android: Налаштування – Мобільна мережа (чи Підключення) – Оператор. На iOS: Параметри – Стільникові дані – Вибір мережі
  2. Знайти й вибрати доступну мережу: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR чи LIFECELL
  3. Якщо зареєструватися не вдалось, спробувати ще раз або вибрати іншу мережу
  4. Перевірити можливість вихідного дзвінка, SMS

"Раз на день намагайтеся повернутись (підключитись) до мережі свого оператора", - зазначив Гайдай.

Нагадаємо, російські окупанти не припиняють гатити по містах у Луганській області: руйнувань зазнають людські помешкання та цивільна інфраструктура. 

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