Королеві Єлизаветі II виповнюється 96: десять фактів, яких ви не знали про британську монархиню

Королеві Єлизаветі II виповнюється 96: десять фактів, яких ви не знали про британську монархиню

Сьогодні свій 96-й день народження святкує британська королева Єлизавета II.

Ми зібрали для вас цікаві та маловідомі факти з біографії британської монархині.

Народилася Єлизавета II 21 квітня 1926 року в лондонському районі Мейфер в резиденції графа Стратмор на Брютон-стріт, будинок № 17. Сьогодні на стіні цього будинку встановлена меморіальна дошка з інформацією про те, що саме в цьому будинку народилася королева Британії, яка нині править.

Принцеса Єлизавета / Associated Press

Єлизавета II була третьою в черзі претендентів на корону. Її дядько – Едуард VIII, який зрікся престолу, принц Альберт (батько Єлизавети) став правити під іменем короля Георга VI. Після смерті батька 1952 року Єлизавета II зійшла на трон.

Шлюб королеви та її чоловіка Філіпа тривав довше, ніж шлюби інших коронованих осіб. Єлизавета і Філіп одружилися 20 листопада 1947 року і восени 2020 року відсвяткували 73-гу річницю від дня весілля. У квітні 2021 року герцог помер, не доживши до свого 100-річчя лише три місяці.

Королева Єлизавета і принц Філіп / Getty Images

Королева Єлизавета II і принц Філіп / Getty Images

Принц Філіп все життя називав свою дружину "моя маленька капусточка". Втім, Філіп, який відомий своїм тонким почуттям гумору, від першої зустрічі підкорив її серце і кажуть, принцеса Єлизавета сама попросила його з нею одружитися.

Королева обожнює собак породи коргі. У Єлизавети II було понад 30 вихованців цієї породи. Також королева сама вивела нову породу собак, яка називається доргі – це змішані породи такси і коргі. Крім коргі і доргі, вона виховувала ще лабрадорів і кокер-спанієлів. Коли її дорогий чоловік в березні 2021 року був чотири тижні в лікарні, королеві подарували два нових цуценя - коргі і доргі.

Королева Єлизавета II / Getty Images

Єлизавета II підтримує британських дизайнерів: вона носить не тільки одяг, зшитий на замовлення, але й досить часто з'являється перед підданими у вбранні від Alexander McQueen, Parvin Stewart і Angela Kelly.

У Єлизавети II ніколи не буває проблем з "неслухняним" вбранням. Справа в тому, що в подоли її спідниць і суконь вшиті невеликі важки, які не дозволяють краю одягу підніматися занадто високо.

Королева Єлизавета II / Associated Press

Королева завжди снідає о 8 ранку, їй подають чай "Ерл Грей" і трохи випічки в спальню. Так починається день Її Величності, в організації якого беруть участь не менше сотні осіб.

Свого першого поні Єлизавета отримала в подарунок від дідуся, коли їй було 4 роки. Відтоді королева закохана у коней і кінні перегони, навіть зараз іноді їздить верхи.

Принцеса Єлизавета / Associated Press

Єлизавета II – єдина британка, у якої немає паспорта і автомобільних прав. Але це не заважає їй самій досі водити свій Range Rover.

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