Син скандальної Таїсії Повалій виїхав до Іспанії і просить про допомогу з пошуком роботи

Син скандальної Таїсії Повалій виїхав до Іспанії і просить про допомогу з пошуком роботи

Денис з родиною перебуває у місті Торрев'єха.

Син опальної співачки Таїсії Повалій Денис разом з дружиною та маленьким сином з початком повномасштабної війни РФ проти України виїхав до Іспанії.

Наразі Денис Повалій з родиною перебуває у іспанському місті Торрев'єха, звідки написав пост про пошук роботи.

Денис, який є музикантом, розповів що може дистанційно записати музику, або ж викладати вокал онлайн українською, англійською та російською:

"Друзі-музики, кияни, як ви там? Рух є якийсь чи тільки концерти на підтримку України за кордоном? Повертатися ще ж не рекомендують, але й їхати ніби теж зі Сходу радять… Намагаюся ось налагодити роботу дистанційно - благо ноутбук з плагінами та мікрофон з парочкою інструментів захопив! Загалом, якщо комусь потрібно щось прописати (вокал, клавіші, бас, барабани схожі на справжні так, що не відрізниш від живого барабанщика)! (Для просунутих). Ще дав би вашим діткам урок як не потрібно займатися музикою в кубейсісі або гараж-бенді", - написав Повалій.

Тим часом скандальна мама Дениса, співачка Таїсія Повалій жодного разу не висловилася щодо вторгнення Росії на територію України. Де вона перебуває, теж не відомо. Втім, судячи з того, що Денис виїхав до Іспанії один, його мама перебуває в Росії.

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