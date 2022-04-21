У Броварах повністю відновлене електро- та водопостачання

У Броварах повністю відновлене електро- та водопостачання

Броварах, де внаслідок ракетного удару було знеструмлено 72% міста, у повному обсязі відновлені послуги з електро- та водопостачання.

Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

За інформацією ОП, у Бучі через відсутність електроенергії вода поки що є тільки там, де будинки розміщені нижче водопровідних мереж. У місто частково вдалося повернути мобільний зв'язок.

“У Бородянці завершено роботи на головній каналізаційній помповій станції”, - сказав Тимошенко, зауваживши, що тепер фахівці зможуть виконати ремонт затопленого обладнання та повністю відновити роботу каналізаційної системи.

Заступник керівника ОП також повідомив, що протягом доби під’єднали світло 29 населеним пунктам та відновили розподіл газу у 91 населеному пункті Бучанського, Броварського, Вишгородського та Фастівського районів.

Він додав, що у звільнених Чорнобилі, Іванкові та Димері повноцінно запрацювали підрозділи ДСНС.

Раніше Кирило Тимошенко повідомив, що у Житомирській, Запорізькій, Київській, Миколаївській, Сумській, Херсонській та Чернігівській областях деокуповано понад 900 населених пунктів. 29% з них вже активували роботу органів місцевого самоврядування та їхніх виконавчих органів.