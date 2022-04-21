Принц Гаррі дав нове інтерв'ю: говорили про зустріч з Єлизаветою II, життя в Америці та принцесу Діану

Принц Гаррі під час Invictus Games дав ще одне відверте інтерв'ю, розповівши деякі подробиці про зустріч із королевою та про своє життя в Лос-Анджелесі.

Герцог Сассекський дав ексклюзивне інтерв'ю Годі Котб для ранкового шоу NBC News Today. Під час цієї розмови Гаррі розповів, що Велика Британія більше не є його домом, а в Каліфорнії він почувається чудово, там живуть хороші люди.

Меган Маркл та принц Гаррі / Associated Press

"Мій дім для мене зараз - це Сполучені Штати. Нас там прийняли з розпростертими обіймами, в Санта-Барбарі прекрасні люди". Журналістка запитала його, чи сумує він за своїми рідними у Великій Британії після того, як пішов із сім'ї 2020 року. Але Гаррі ухилився від відповіді і не захотів відповідати на запитання, швидко змінивши тему, і почавши говорити про "Ігри непереможених", пише nypost.com.

Принц Гаррі / Associated Press

"На даний момент я зосереджений на цих хлопцях", — сказав Гаррі про ветеранів збройних сил на Invictus Games 2022, під час яких у нього брали інтерв'ю.

"Зараз моя увага зосереджена на іграх. Коли я поїду, я буду зосереджений на своїй сім'ї, за якою я дуже сумую". Гаррі також трохи розповів про своїх дітей – дочку Лілібет та сина Арчі. І про те, що вони з дружиною Меган сьогодні є звичайними батьками, які виконують свої обов'язки, перебуваючи вдома з дітьми та працюють і це непросто. Гаррі також нарік, що "робота з дому – іноді не зовсім те, чим може здаватися", а відеодзвінки через Zoom він змушений часто переривати через те, що зосередитися на роботі йому не дають маленькі діти. Але, схоже, Гаррі трохи перебільшує проблему, адже очевидно, що Арчі, якому у травні виповниться 3 роки, і його сестри Лілі, якій у червні буде рік, є няні.

Також в інтерв'ю принц трохи розповів про зустріч із бабусею королевою Єлизаветою II, якій сьогодні, до речі, виповнюється 96 років.

"Було дуже приємно побачити її. У нас особливі стосунки, ми розмовляємо про ті речі, про які вона не може поговорити ні з ким іншим. Принц зауважив, що у Її Величності прекрасне почуття гумору, а також пожартував, що їй у її віці вже "мабуть набридли дні народження".

Королева Єлизавета II із сім'єю / Associated Press

Незважаючи на те, що королеві Єлизаветі II Гаррі та Меган нібито пообіцяли, що вона зможе особисто побачитись із правнуками, в інтерв'ю принц сказав, що ще не знає напевно, чи приїдуть вони на платиновий ювілей у червні.

"Я ще не знаю — є багато речей, пов'язаних з безпекою та рештою. Я намагаюся зробити це можливим, щоб мої діти зустрілися з нею".

Звичайно, під час інтерв'ю не могли не торкнутися теми принцеси Діани. Принц Гаррі сказав, що зараз, як ніколи, відчуває її присутність поряд з його сім'єю, а ще ділиться історіями про неї з дітьми.

Меган Маркл та принц Гаррі / Associated Press

"Я відчуваю її присутність практично завжди і в усьому, що я роблю, більше, ніж будь-коли раніше. Я впевнений вона спостерігає за нами зверху".

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