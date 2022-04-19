Принц Гаррі похвалив збірну України на Invictus Games та відзначив мужність нашої команди

Принц Гаррі хвалить екстраординарні зусилля збірної України на "Іграх непереможених".

Гаррі досі залишається на Invictus Games у Гаазі в той час, як його дружина Меган Маркл вчора полетіла додому до Лос-Анджелеса.

Герцог Сассекський дав інтерв'ю BBC News, в якому відзначив мужність української команди. "Я думаю, що люди повинні пам'ятати або, можливо, навіть вони ще не знають, що переважна більшість української команди служила у тій чи іншій формі донедавна. Вони зняли форму, одягли командну форму, і разом із тренером приїхали сюди, поспали кілька днів, спробували розвантажитися, а потім відразу втягнулися в роботу", — сказав принц про рішення збірної України тимчасово уникнути боротьби з вторгненням Росії в Україну, щоб взяти участь у цьому заході. — "Потім вони мають повернутися назад", — сказав Гаррі про те, що чекає на українських спортсменів після завершення ігор у п'ятницю.

Prince Harry hails 'extraordinary' Ukraine Invictus team https://t.co/f2xefKn0if — BBC News (UK) (@BBCNews) April 18, 2022

Крім його особистого зв'язку з іграми, обставини, пов'язані за участю збірної України 2022 року, мають особливе значення для Гаррі та всіх інших залучених ветеранів збройних сил.

"Коли ти бачиш їх, говориш з ними і бачиш у їхніх очах досвід і речі, які вони бачили лише за останні кілька тижнів, це справді важко. Але вони прийшли з благословення свого президента, і я не думаю, що ці ігри могли б бути такими як зараз, без збірної України".

Меган та Гаррі на Іграх / Associated Press

Принц також згадав тих українських спортсменів, які загинули у боях в Україні. "Команда втратила чотирьох членів своєї спільноти, і один із них був їхнім інструктором зі стрільби з лука, якого тут немає. Він не вижив. Був убитий у бою", — сказав герцог Сассекський.

Нагадаємо, протягом двох днів змагань (17-18 квітня) українська збірна Invictus Games завоювала 5 медалей — по три золоті, срібні та бронзові.

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