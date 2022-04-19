Окупанти обстріляли касетними снарядами Очаків на Миколаївщині

Російські військові обстріляли Очаків Миколаївської області забороненими касетними снарядами.

Також окупанти застосували реактивні системи залпового вогню “Ураган”, “Смерч” і “Град” проти інших міст регіону.

Про це у фейсбук повідомила голова Миколаївської облради Ганна Замазєєва.

“Окупанти знову обстрілювали з “Ураганів”, “Градів” і “Смерчів” міста Миколаївщини. Вчора вдарили по Очакову забороненими касетними снарядами. З учорашнього вечора й вночі, хаотично обстрілювали більшість районів Миколаєва”, — ідеться в публікації.

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За словами Замазєєвої, унаслідок ворожих обстрілів було зруйновано цивільні об’єкти й житлові будинки. Пошкодження встановлюються і підраховуються.

“Як завжди постраждали дитячі садки й школи — це ж для тупих орків “найстрашніші” об’єкти, бо вони несуть знання і виховують українців справжніми людьми”, — зазначила голова Миколаївської облради.

Нагадаємо, що вночі 18 квітня ворог обстрілював Миколаїв з артилерії, внаслідок чого виникла пожежа житлового будинку та складського приміщення магазину "Сантех Буд Маркет Аладін" на Херсонському шосе. Вогнеборці ліквідували пожежу на площі 200 кв. м.