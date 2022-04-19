Арестович прокоментував можливість атаки Росією бази НАТО

Напередодні у ЗМІ з'явилася інформація, що Росія може завдати удару по базі НАТО, щоб зупинити постачання зброї в Україну.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович вважає, що війна в Україні закінчиться за декілька днів, якщо Росія спробує завдати удару по базі НАТО.

Про це він повідомив в ефірі національного телемарафону, коментуючи заяву, яку опублікувало Daily Mail, посилаючись на колишнього першого радника уряду Великої Британії Пітера Ріккетса.

"Хай завдасть. Я думаю, що потім війна продовжиться доби три, після цього", - заявив він.

Ріккетс, зокрема, вважає, що президент РФ Володимир Путін може розглянути можливість завдати удару по базі НАТО, щоб зупинити постачання зброї в Україну

Нагадаємо, Арестович вважає, що Україна спільно з НАТО могли б розгромити Росію за 3 дні.

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