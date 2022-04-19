Арестович прокомментировал возможность атаки Россией базы НАТО

Накануне в СМИ появилась информация, что Россия может нанести удар по базе НАТО, чтобы остановить поставки оружия в Украину.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович считает, что война в Украине закончится через несколько дней, если Россия попытается нанести удар по базе НАТО.

Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона, комментируя заявление, опубликованное Daily Mail, ссылаясь на бывшего первого советника правительства Великобритании Питера Риккетса.

"Пусть нанесет. Я думаю, что потом война продлится трое суток, после этого", — заявил он.

Риккетс, в частности, считает, что президент РФ Владимир Путин может рассмотреть возможность нанести удар по базе НАТО, чтобы остановить поставки оружия в Украину.

Напомним, Арестович считает, что Украина совместно с НАТО могли бы разгромить Россию за три дня.

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