Украина совместно с НАТО могли бы разгромить Россию за 3 дня – Арестович

Арестович предположил, что было бы, если бы НАТО вступило в войну с Россией.

Если бы Россия воевала с НАТО, война длилась бы две недели. В то же время, украинская армия при поддержке войск Альянса могла бы разбить войска РФ за три дня.

Такое мнение высказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью российскому правозащитнику Марку Фейгину.

"Воевали бы с НАТО они недели две. Из них первые семь суток пошли бы на воздушную операцию – разгромить и добить все окончательно, и еще семь – беззащитную наземную группировку привести в полностью небоеспособное состояние. Но, опять же, какими силами? Теми, которые есть сегодня в Европе, может, и недели три понадобилось бы НАТО. Но зато это было бы почти одностороннее избиение", — сказал Арестович.

Он добавил, что сейчас "войну НАТО с Россией без Украины представить невозможно".

"Если украинская армия так колошматит, то украинская армия в сочетании с НАТО действительно могут примерно за три дня закончить войну", – предположил Арестович.

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