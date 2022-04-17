Окупанти почали перестрілки між собою – Віталій Кім

У Новій Каховці була перестрілка між бійцями ОРДЛО та Росгвардією.

За декілька днів у Миколаєві полагодять воду.

Про це у своєму відозверненні сьогодні, 17 квітня, розповів голова Миколаївської ОДА Віталій Кім. Він зазначив, що наразі місцева влада активно займається тим, щоб у людей знов був доступ до води:

"Продовжує оркостан нас бомбити цими ракетами, калібрами. Одразу скажу, перебили провід живлення, але все поправимо. По воді насущне питання – дорозібралися ми з ситуацією – де, чого і як. Я думаю, полагодимо. Якщо що, все одно їде вода, їдуть свердловину бурити, вода буде так чи інакше. У будь якому випадку, ми будемо з водою. Очисні установки їдуть, опріснювачі, багато областей відгукнулося, водовозки їдуть. З водою розберемося, два-три дні треба потерпіти для того, щоб прийти до нормального режиму", - сказав Кім.

Окрім того очільник міста висловив думку, що в Росії не хочуть їхати на війну, а ті хто хоче, мають на меті зовсім інші цілі:

"Почали сюди тягнути тих, хто погоджується їхати. Їдуть сюди не воювати, виявляється, браві російські солдати. А їдуть вони сюди мародерити. Вони надивилися, наслухалися, що тут так можна і найбільша падаль погоджується сюди їхати, для того, щоб ґвалтувати і мародерити. Мало того, вони не доїжджають, вони у себе мародерять. Навіть у себе на базах", - сказав Кім.

Також він розповів, що вчора у Новій Каховці була перестрілка між бійцями ОРДЛО та Росгвардією. Кім додав, що в РФ почалися масові арешти:

"Масові арешти, чистка по військовим, по Криму, шукають винних. Виходячи з того, як відбуваються події, мені аж цікаво, чи вгадаю ще раз. От невдовзі ці чорнороті пропагандисти – Соловйов, Скабєєва, невдовзі, схоже, й їх примуть і посадять до в'язниці і оголосять винуватими. Думаю, зараз риторика буде потрохи мінятися і в офіційних росЗМІ", - сказав Кім.

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