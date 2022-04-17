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Розробники гри S.T.A.L.K.E.R. зібрали понад $800 тисяч для підтримки України

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Розробники гри S.T.A.L.K.E.R. зібрали понад $800 тисяч для підтримки України

Благодійний розпродаж ігор тривав з 4 по 11 квітня.

Українська компанія, розробник комп'ютерних ігор GSC Game World, відома зокрема іграми серій "Козаки" та S.T.A.L.K.E.R. зібрала понад 800 тисяч доларів для підтримки України.  

Про це компанія повідомила у Twitter.

Кошти збирали на благодійному розпродажі ігор, що тривав з 4 по 11 квітня. 

"Разом з вами нам вдалося зібрати понад 800 000 доларів. Дякую! Після сплати податків та комісії магазину всі кошти будуть передані до Благодійного фонду "Повернись живим". Ми це будемо пам'ятати. Завжди", - йдеться у дописі.

Нагадаємо, розробник S.T.A.L.K.E.R. більше не продаватиме гру у Росії.

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