Розробники гри S.T.A.L.K.E.R. зібрали понад $800 тисяч для підтримки України

Благодійний розпродаж ігор тривав з 4 по 11 квітня.
Українська компанія, розробник комп'ютерних ігор GSC Game World, відома зокрема іграми серій "Козаки" та S.T.A.L.K.E.R. зібрала понад 800 тисяч доларів для підтримки України.
Про це компанія повідомила у Twitter.
Кошти збирали на благодійному розпродажі ігор, що тривав з 4 по 11 квітня.
"Разом з вами нам вдалося зібрати понад 800 000 доларів. Дякую! Після сплати податків та комісії магазину всі кошти будуть передані до Благодійного фонду "Повернись живим". Ми це будемо пам'ятати. Завжди", - йдеться у дописі.
The charity sale of GSC Game World games is over.— S.T.A.L.K.E.R. OFFICIAL (@stalker_thegame) April 15, 2022
Together with you, we’ve managed to raise more than $800,000. Thank you! After taxes and store commissions, all funds will be donated to the «Come Back Alive» Charitable Foundation.
We will remember that. Always. pic.twitter.com/EbzbZGMmHK
Нагадаємо, розробник S.T.A.L.K.E.R. більше не продаватиме гру у Росії.
Читайте також:
- Борису Джонсону та уряду Великої Британії заборонили в’їзд до Росії
- У польському застосунку з розкладом громадського транспорту з'явилася українська мова
- Українці зможуть безкоштовно відвідати благодійний матч "Динамо" проти дортмундської "Боруссії"