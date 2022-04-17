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Разработчики игры STALKER собрали более $800 тысяч для поддержки Украины

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Разработчики игры STALKER собрали более $800 тысяч для поддержки Украины

Благотворительная распродажа игр проходила с 4 по 11 апреля.

Украинская компания, разработчик компьютерных игр GSC Game World, известна в частности играми серий "Казаки" и S.T.A.L.K.E.R. собрала более 800 тысяч долларов для поддержки Украины.

Об этом компания сообщила в Twitter.

Средства собирались на благотворительной распродаже игр с 4 по 11 апреля.

"Вместе с вами нам удалось собрать более 800 000 долларов. Спасибо! После уплаты налогов и комиссии магазина все средства будут переданы в Благотворительный фонд "Вернись живым". Мы это будем помнить. Всегда", — говорится в сообщении.

Напомним, разработчик STALKER больше не будет продавать игру в России.

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