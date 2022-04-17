Оккупанты начали перестрелки между собой – Виталий Ким

В Новой Каховке была перестрелка между бойцами ОРДЛО и Росгвардией.

Через несколько дней в Николаеве починят воду.

Об этом в своем обращении сегодня, 17 апреля, рассказал глава Николаевской ОГА Виталий Ким. Он отметил, что в настоящее время местные власти активно занимаются тем, чтобы у людей снова был доступ к воде:

"Продолжает оркостан нас бомбить этими ракетами, калибрами. Сразу скажу, перебили провод питания, но все поправим. По воде насущный вопрос – разобрались мы с ситуацией – где, чего и как. Я думаю, починим. Если что, едут скважину бурить, вода будет так или иначе.В любом случае, мы будем с водой. Очистительные установки едут, опреснители, много областей откликнулось, водовозки едут. С водой разберемся, два-три дня надо потерпеть для того, чтобы прийти к нормальному режиму", — сказал Ким.

Кроме того, глава города высказал мнение, что в России не хотят ехать на войну, а те, кто хочет, имеют совсем другие цели:

"Начали сюда тянуть тех, кто соглашается ехать. Едут сюда не воевать, оказывается, бравые русские солдаты. А едут они сюда мародерить. Они насмотрелись, наслушались, что здесь так можно и самая большая падаль соглашается сюда ехать, для того, чтобы насиловать и мародерить. Мало того, они не доезжают, они у себя мародерят. Даже у себя на базах", — сказал Ким.

Также он рассказал, что вчера в Новой Каховке была перестрелка между бойцами ОРДЛО и Росгвардией. Ким добавил, что в РФ начались массовые аресты:

"Массовые аресты, чистка по военным, по Крыму, ищут виновных. Исходя из того, как происходят события, мне интересно, угадаю ли еще раз. Вот вскоре эти черноротые пропагандисты – Соловьев, Скабеева, вскоре, похоже, и их примут и посадят в тюрьму и объявят виновными. Думаю, сейчас риторика будет понемногу меняться и в официальных РосСМИ", — сказал Ким.

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