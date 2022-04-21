Окупанти на Луганщині обстріляли з артилерії та авіації 7 міст: є загиблі та поранені цивільні

Окупанти на Луганщині обстріляли з артилерії та авіації 7 міст: є загиблі та поранені цивільні

Впродовж минулої доби у Луганській області окупаційні війська обстрілювали цивільну інфраструктури населених пунктів із використанням всього наявного артилерійського озброєння та авіації.

Обстрілів з мінометів, ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню зазнали 7 міст Луганщини: Сєвєродонецьк, Рубіжне, Лисичанськ, Попасна, Гірське, Золоте, Новодружеськ. Внаслідок російських ударів є загиблі та поранені місцеві мешканці. Пошкоджено житлові будинки, об’єкти цивільної інфраструктури та життєзабезпечення.

Про це сьогодні, 21 квітня, повідомили у пресслужбі поліції Луганської області.

Через обстріли, залишаються знеструмленими 34 населених пункти з них 21 повністю та 13 частково, без газопостачання залишаються 38 населених пунктів з них 30 повністю та 8 частково, водопостачання відсутнє в Рубіжному, Попасній, частково в Сєвєродонецьку та Лисичанську, а також в населених пунктах, постачальником яких є КП "Попаснянський районний водоканал".

"Попри відсутність домовленостей про дотримання режиму "тиші" та відкриття "гуманітарних коридорів" вчора було евакуйовано 117 громадян. Поліція закликає громадян бути взаємоввічливими і толерантними, допомагати один одному, зберігати спокій у критичних ситуаціях", - повідомили у поліції.

Також правоохоронці закликали жителів Луганщини звертатися до них по допомогу, у випадку виявлення злочинів.

"Поліція є! Ми поруч 24/7! Шановні громадяни, у випадках виявлення фактів мародерства чи інших правопорушень, повідомляйте про це на лінію 102 або за телефонами: 095 234 57 37, 050 250 09 02. Чергова частина ГУНП в Луганській області: 066 274 39 90", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за минулу добу загарбники у Донецькій області обстріляли 8 населених пунктів. Внаслідок російських ударів загинули двоє мирних жителів, ще 8 поранено, серед них – дитина.

Читайте також: