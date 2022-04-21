У Донецькій області окупанти обстріляли 8 населених пунктів: є загиблі і поранені, серед них - дитина

У Донецькій області окупанти обстріляли 8 населених пунктів: є загиблі і поранені, серед них - дитина

Упродовж минулої доби окупанти обстріляли 8 населених пунктів Донецької області. Внаслідок російських ударів загинули двоє мирних жителів, ще 8 поранено, серед них – дитина.

Окупанти обстріляли такі населені пункти Донеччини: Маріуполь, Авдіївка, Мар’їнка, Селидове, Велика Новосілка, Комар, Очеретине, Суха Балка. Руйнувань зазнали щонайменше 23 цивільних об’єкти: житлові будинки, школа, фабрика, комунікації.

Про це сьогодні, 21 квітня, повідомили у пресслужбі поліції Донецької області.

Ворог обстрілював мирне населення ракетами, з реактивних систем залпового вогню "Град", танків, важкої артилерії.

За цим фактом поліцейські відкрили кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) та ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканість України) Кримінального кодексу України.

"Шановні громадяни, дотримуйтесь комендантської години, не виїжджайте самостійно неперевіреними маршрутами – ворог розстрілює цивільні авто. Не піднімайте невідомі предмети та не чіпайте нерозірвані снаряди. Викликайте піротехніків за телефоном 101", - наголосили у поліції.

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