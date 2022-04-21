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Підтримував Путіна та поширював пропаганду РФ: на Одещині спіймали зрадника

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Підтримував Путіна та поширював пропаганду РФ: на Одещині спіймали зрадника

Российская газета

Співробітники Служби безпеки України затримали мешканця міста Кілія на Одещині, який, за даними відомства, дискредитував ЗСУ.

Затриманий від початку війни поширював пропаганду РФ. 

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

За даними слідства, у чоловіка вилучили матеріали, які підтверджують його адміністрування з низкою груп у забороненій на території країни соцмережі. Там публікували контент, що  був направлений на мешканців південно-західного регіону Одеської області.

"У проросійських публікаціях і репостах, колаборант відкрито підтримували агресивну політику щодо України, президента Путіна та закликав до зміни державних кордонів України", – повідомили у пресслужбі.

Затриманому оголосили підозру за статтею посягання на територіальну цілісність і недоторканість України, а також вирішується питання про інкримінацію ст. 161 Кримінального кодексу України. Йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

© СБУ
СБУ
©

Раніше стало відомо, що в Одеській області затримали трьох підозрюваних у диверсіях. Їм інкримінують державну зраду. Крім того, за межі країни відправили шістьох іноземців, які могли "сприяти дестабілізації ситуації в регіоні".

А у Миколаївській області затримали поліцейського, який співпрацював з окупантами.

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