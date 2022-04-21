Підтримував Путіна та поширював пропаганду РФ: на Одещині спіймали зрадника

Підтримував Путіна та поширював пропаганду РФ: на Одещині спіймали зрадника

Співробітники Служби безпеки України затримали мешканця міста Кілія на Одещині, який, за даними відомства, дискредитував ЗСУ.

Затриманий від початку війни поширював пропаганду РФ.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

За даними слідства, у чоловіка вилучили матеріали, які підтверджують його адміністрування з низкою груп у забороненій на території країни соцмережі. Там публікували контент, що був направлений на мешканців південно-західного регіону Одеської області.

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"У проросійських публікаціях і репостах, колаборант відкрито підтримували агресивну політику щодо України, президента Путіна та закликав до зміни державних кордонів України", – повідомили у пресслужбі.

Затриманому оголосили підозру за статтею посягання на територіальну цілісність і недоторканість України, а також вирішується питання про інкримінацію ст. 161 Кримінального кодексу України. Йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

СБУ

Раніше стало відомо, що в Одеській області затримали трьох підозрюваних у диверсіях. Їм інкримінують державну зраду. Крім того, за межі країни відправили шістьох іноземців, які могли "сприяти дестабілізації ситуації в регіоні".

А у Миколаївській області затримали поліцейського, який співпрацював з окупантами.

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