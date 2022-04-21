Росіяни не припиняють обстрілювати Харків, на Ізюмщині тривають постійні бої - ОДА

Росіяни не припиняють обстрілювати Харків, на Ізюмщині тривають постійні бої - ОДА

Протягом минулої доби, 20 квітня, російські окупанти не припиняли обстрілювати Харків з реактивних систем залпового вогню.

Росіяни здійснили близько 15 обстрілів. Ворожа артилерія гатила по харківських районах Салтівки, ХТЗ, Олексіївки. В області окупанти гатили по Дергачах, Золочівському напрямку, Чуївському районі.

Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

Унаслідок обстрілів окупантів постраждали п'ятеро цивільних мешканців: троє - у Харкові, в двоє - в Чугуївському районі.

"Зменшення інтенсивності вогню - це хибне уявлення. Спрогнозувати дії окупантів дуже складно. Тому просимо жителів без крайньої необхідності не покидати місць укриттів. Наші Збройні сили працюють, захищають Харків та область, тримають позиції", - повідомив очільник області.

За словами Синєгубова, Ізюмщині тривають постійні бої, але ЗСУ утримують своє позиції та завдаюь російським окупантам значних втрат.

Як повідомлялося, за минулу добу рятувальники Харківської області здійснили 29 оперативних виїздів, з яких - 17 на ліквідацю пожеж, 13 з яких були спричинені ворожими обстрілами. Найбільше постраждав Московський район Харкова, де горіли приватна оселя, квартири, автомобілі та торговельні павільйони.

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