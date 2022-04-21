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Російські війська просуваються в бік Краматорська - британська розвідка

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Російські війська просуваються в бік Краматорська - британська розвідка

Associated Press

Російські окупанти у Донецькій області наразі просуваються в бік Краматорська, який продовжує зазнавати постійних ракетних обстрілів.

Про це повідомляє розвідка Міноборони Великої Британії.

"Російські сили наразі просуваються з опорних ділянок на Донбасі в бік Краматорська, який продовжує зазнавати постійних ракетних обстрілів. Високий рівень російської повітряної активності зберігається, оскільки Росія намагається забезпечити безпосередню повітряну підтримку своєму наступу на сході України, придушити та знищити українські засоби протиповітряної оборони", - йдеться у повідомленні.

Британська розвідка також зазначає, що Росія, ймовірно, бажає продемонструвати значні успіхи перед щорічними святкуваннями Дня Перемоги 9 травня. Це може вплинути на те, наскільки швидко та рішуче вони намагатимуться провести наступальні операції напередодні цієї дати.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 57-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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