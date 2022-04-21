Під Маріуполем знайшли братські могили: людей у пластикових пакетах привозять вантажівками

Під Маріуполем знайшли братські могили: людей у пластикових пакетах привозять вантажівками

У селі Мангуш Донецької області знайшли факт облаштування та масового поховання загиблих від російських окупантів маріупольців.

У районі обїздної дороги окупанти облаштували декілька братськіх могил розміром до 30 метрів кожна. На місця масового захоронення вантажівки привозять тіла загиблих: "просто скидаючі їх насипом".

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Цікава деталь: всі тіла поміщено в пластикові пакети. Тобто це знов підтверджує нашу поперденю інформацію про накопичування тіл загиблих в іншому місці в районі промзони в Маріуполі. Це доказ військових злочинів і намагання їх приховати", - йдеться у повідомленні.

Андрющенко Time - канал радника міського голови Маріуполя

Як повідомлялося, армія країни-агресорки Росія спонукає мешканців Маріуполя надягати білу стрічку, як позначку "свій", що становить небезпеку для мирних людей. Таким чином росіяни використовують цивільних як "приманку" для снайперів та воїнів українських військовослужбовців.

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