Лавров та Дерипаска разом їздили до Японії: їх супроводжували коханки

Лавров та Дерипаска разом їздили до Японії: їх супроводжували коханки

Мільярдер Олег Дерипаска та глава МЗС Росії Сергій Лавров 2018 року здійснили спільну поїздку до Японії.

Бізнесмена супроводжувала ескортниця Катерина Лобанова, а міністра – його коханка Світлана Полякова.

Про це повідомляється у спільному розслідуванні New Line та The Insider (видання визнане іноземним агентом).

Журналісти опублікували фотографію, де Лавров, Полякова, Дерипаска і Лобанова позують біля входу до японського ресторану. На цьому знімку також зображені Геннадій Ровнер - колишній власник мережі стриптиз-барів, а наразі - голова опікунської ради “Фонду Перспективних Програ” , Анджело Ку - голова Китайського фонду розвитку Тайваню та перекладачка глави МЗС РФ.

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У розслідуванні наголошується, що тоді Сергій Лавров перебував у Японії з офіційним візитом, а решта, мабуть, складала йому компанію.

Між Лавровим та Дерипаскою на фото стоїть модель Катерина Лобанова, яка, цілком імовірно, підробляє ескортом (про це свідчать безліч оголених фото дівчини та програма розпізнавання облич).

The Insider

Щодо Світлани Полякової, то раніше докладне розслідування про неї публікували “Важливі історії” (видання визнано іноземним агентом). У цьому розслідуванні йшлося про бізнес Полякової та її мільярдні активи.

Фотографія з Японії фактично підтверджує розслідування команди Олексія Навального, в якому йшлося про те, що Світлана Полякова та її донька Поліна Ковальова (до речі, дівчина потрапила під санкції через війну в Україні, а її мати – ні) часто літають на бізнес-джетах Олега Дерипаски, плавають на його яхтах та живуть у його будинках за кордоном.

Наприклад, Поліна у своєму обліковому записі в соцмережі називала віллу олігарха на острові Сардинія “другим будинком”.

Раніше стало відомо, що під санкції Великої Британії проти РФ потрапила дружина міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова – Марія. Марія Олександрівна Лаврова за освітою – філологиня, викладачка російської мови та літератури. Проте за фахом ніколи не працювала. Особисте життя очільника російського МЗС так само, як і особисте життя "фюрера" Путіна, тримається під сімома замками.

А про те, як склалася доля єдиної доньки Сергія та Марії – Катерини Лаврової, можна почитати тут.

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