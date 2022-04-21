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Лавров та Дерипаска разом їздили до Японії: їх супроводжували коханки

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Лавров та Дерипаска разом їздили до Японії: їх супроводжували коханки

Мільярдер Олег Дерипаска та глава МЗС Росії Сергій Лавров 2018 року здійснили спільну поїздку до Японії.

Бізнесмена супроводжувала ескортниця Катерина Лобанова, а міністра – його коханка Світлана Полякова.

Про це повідомляється у спільному розслідуванні New Line та The Insider (видання визнане іноземним агентом).

Журналісти опублікували фотографію, де Лавров, Полякова, Дерипаска і Лобанова позують біля входу до японського ресторану. На цьому знімку також зображені Геннадій Ровнер - колишній власник мережі стриптиз-барів, а наразі - голова опікунської ради “Фонду Перспективних Програ” , Анджело Ку - голова Китайського фонду розвитку Тайваню та перекладачка глави МЗС РФ.

У розслідуванні наголошується, що тоді Сергій Лавров перебував у Японії з офіційним візитом, а решта, мабуть, складала йому компанію.

Між Лавровим та Дерипаскою на фото стоїть модель Катерина Лобанова, яка, цілком імовірно, підробляє ескортом (про це свідчать безліч оголених фото дівчини та програма розпізнавання облич).

© The Insider
The Insider

Щодо Світлани Полякової, то раніше докладне розслідування про неї публікували “Важливі історії” (видання визнано іноземним  агентом). У цьому розслідуванні йшлося про бізнес Полякової та її мільярдні активи.

Фотографія з Японії фактично підтверджує розслідування команди Олексія Навального, в якому йшлося про те, що Світлана Полякова та її донька Поліна Ковальова (до речі, дівчина потрапила під санкції через війну в Україні, а її мати – ні) часто літають на бізнес-джетах Олега Дерипаски, плавають на його яхтах та живуть у його будинках за кордоном. 

Наприклад, Поліна у своєму обліковому записі в соцмережі називала віллу олігарха на острові Сардинія “другим будинком”.

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Раніше стало відомо, що під санкції Великої Британії проти РФ потрапила дружина міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова – Марія.  Марія Олександрівна Лаврова за освітою – філологиня, викладачка російської мови та літератури. Проте за фахом ніколи не працювала. Особисте життя очільника російського МЗС так само, як і особисте життя "фюрера" Путіна, тримається під сімома замками.

А про те, як склалася доля єдиної доньки Сергія та Марії – Катерини Лаврової, можна почитати тут.

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